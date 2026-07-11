Háború :: 2026. július 11. 22:05 ::

Amerikai küldöttség kezdett tárgyalni Libanonban a zsidók kivonulásáról

Amerikai katonai küldöttség kezdett tárgyalásokba a libanoni hadsereggel az izraeli hadsereg kivonulásának mikéntjéről a részlegesen megszállt Dél-Libanonban létesítendő "kísérleti övezetekből" - közölte szombaton egy libanoni katonai vezető.

A június 26-án megkötött keretmegállapodás értelmében Izraelnek fokozatosan ki kell vonulnia a részben megszállva tartott dél-libanoni körzetekből, ahová az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalommal folytatott háborúja folyamán vonultatott fel csapatokat.

A megállapodás előirányozza, hogy a libanoni hadsereg visszavegye a teljes ellenőrzést két korlátozott körzet, az úgynevezett kísérleti övezetek felett.

"Az amerikai küldöttség megérkezett és megkezdte a találkozókat a libanoni hadsereg parancsnokságával, hogy megvitassák az első kísérleti övezet létrehozásának mechanizmusait, amelyből az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia, hogy a libanoni hadsereg oda felvonulhasson" - közölte a libanoni katonai vezető.

Hozzátette, hogy az amerikai katonai küldöttség "fő célja Libanonban (...) a keretmegállapodás konkrét intézkedésekre váltása és a megvalósításának a biztosítása".

Egy amerikai katonai vezető a héten Washingtonban közölte, hogy "a következő napokban létrehozzák az első kísérleti övezetet, míg a többi határának kijelölése és az előkészítésük folyamatban van".

A vezető szerint a Közel-Keletért felelős amerikai katonai parancsnokság (CENTCOM) koordinálja az övezetek létrehozását a két országgal.

A Hezbollah által elutasított júniusi megállapodás nem szab meg semmilyen határidőt az izraeli kivonulásra. Az izraeli hatóságok közölték, hogy a csapatok mindaddig egy tíz kilométer széles "biztonsági övezetben" maradnak, amíg a Hezbollahot nem fegyverzik le.

Az ellenségeskedések szintjének csökkenése a megállapodást követően lehetővé tette, hogy 732 ezer ember visszatérjen otthonába - közölte szombaton az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA). Az OCHA szerint azonban 430 ezer ember továbbra is belső menekült a konfliktus miatt.

Szombaton Kfar Tebnit, Manszúri és Madzsal Zún települések ellen légicsapásokat hajtottak végre, áldozatok nem voltak - jelentette az állami média.

A Libanon és Izrael közötti következő tárgyalássorozatot a tervek szerint a jövő héten Rómában tartják. Libanon azzal a feltétellel hajlandó részt venni a tárgyalásokon, hogy Izrael kivonul a két kísérleti övezetből.

A tárgyalások megelőzik Joseph Aun libanoni elnök washingtoni látogatását, aki Donald Trump amerikai elnök meghívására látogat az amerikai fővárosba.

(MTI)