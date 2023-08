Dr. Martens. Azt hiszem, sokaknak nem kell bemutatni ezt a cipőmárkát. Aki csak egy kicsit is ismerős a rocker, punk, skinhead színtéren, az valószínűleg ismeri a semmivel sem összetéveszthető acélbetétes bakancsot, gondoljunk csak a sárga-fekete címkére és a szintén sárga gojzer varrásra.

Emlékszem, nekem is Martens volt az első bakancsom, melyet az első (diákmunkás) fizetésemből vettem meg, 15 évesen. Ennek már több mint 20 éve, de még mindig egyben van, bár ritkán veszem elő. Mi sem mutatja jobban a Dr. Martens népszerűségét a skinhead színtéren, minthogy két hazai banda is megénekelte eme lábbelit, az egyik az Egészséges Fejbőr ( Dr. M. , valamint Igaz szerelem ), a másik a Radical Hungary. A '80-as években még volt egy budapesti zenekar is, amely felvette a legendás bakancs nevét: Dr Martens Skin Band. De gondoljunk csak a klasszikus viccre is: "Hogy hívják a cigányok fogorvosát? Dr. Martens."