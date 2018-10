Anyaország, Extra :: 2018. október 22. 21:42 ::

Magyarország legolvasottab weboldalai közt a Kuruc.info - napi közel 100 ezres látogatottság

Közel 30 millió látogatást kap naponta a száz legnézettebb hazai weboldal. Hírportálok, női magazinok, levelező- és apróhirdető oldalak szerepelnek a rangsor élen - az ite.hu elemzése.



Négy év után – 2018-ban – ismét elkészítette a legolvasottabb hazai weboldalak TOP100-as listáját az ite.hu. Az élen az Index (vele együtt az Indapass), az Origó, a Startlap és 24.hu áll, de a leglátogatottabb tízes mezőnyébe befért a Blikk, a NLCafe, a Freemail, a blog.hu és a leglátogatottabb torrentoldal is. A tízes élmezőny napi hétszázezer látogatóval rendelkezik.

Nagyon fontos, hogy a lista csak a magyar oldalakat listázza, így nem szerepelnek rajta a külföldi weboldalak, például a Facebook, Google, YouTube és társaik. Ez tudatos döntés volt, a lista összeállításakor kifejezetten a magyar oldalakra voltak kíváncsiak. A másik fontos információ, hogy a lista a 2017-es év második félévének és a 2018-as év első félévének adatain alapul (de nem ölel fel egy teljes évet). Azért választották ezt az időszakot, hogy a karácsonyi szezon is szerepeljen az elemzésben.

Mit látunk pontosan a táblázatban?

Az első oszlopban értelemszerűen az adott domain helyezése látható a látogatottság alapján, míg a második oszlopban a domain neve. A harmadik oszlop a legérdekesebb, ebben látható az adott oldal látogatottsága. Pontosan milyen látogatottságról van szó? Nos, a mutatott érték a napi átlagos látogatás az adott oldalon, azaz, hogy átlagosan a vizsgált időszak alatt naponta hány látogatást kapott az oldal (magyarán szólva: hány alkalommal nézték meg az adott weboldalt naponta). A látogatásszám mellett látható némely weboldal esetén egy „b” betű is. Ez mutatja, hogy becsült adatról van szó, azaz nem valós/mért értékről.

Honnan származnak a látogatottsági adatok?

A mért nézettségi adatok a weboldalak által nyilvánosan publikált adatokból származnak, amely dkt.hu oldalon bárki által elérhető. A becsült adatok forrása a Similarweb.com. Ahol rendelkezésre állt ott a mért adatokat az ite.hu összevetette a Similarweb által adott értékekkel, és a Similarweb jellemzően felülbecsüli a nézettséget a mért adatokhoz képest. A túlbecslés jellemzően 0-50% között mozog, bizonyos oldaltípusok esetén magasabb (pl.: videós oldalak). Ugyanakkor mivel ezen oldalak esetén nincsenek nyilvános adatok, ezért a Similarweb becslései jelennek meg a táblázatban. (A becsült és mért adatok együttes szerepeltetése miatt értelemszerűen a lista sorrendje nem teljesen pontos, és a mutatott konkrét látogatószámok is több helyen csak becslések, és nem alkalmas üzleti döntések meghozatalára, csak tájékozódásra alkalmas!)

További adatok

Az „Indulás éve” oszlopban nem feltétlenül az adott weboldal indulásának éve látható, mivel ez sok esetben utólag már nem volt kideríthető, hanem a domain regisztrálásának időpontja. Az adatok meghatározásához a WayBack Machine-t használták.

Végül az utolsó oszlopban a „Hivatkozó domainek” láthatóak. Ez mutatja meg, hogy az adott weboldalra hány másik domainről mutat link. Ez az érték keresőoptimalizálási szempontból fontos, hiszen ez mutatja meg, hogy az oldal milyen linkerővel rendelkezik, ami alapvetően befolyásolja a Google rangsorolását is.

Egy kis értékelés

A 2014-es listához képest 44 helyen cserélődött a TOP100-as lista, ami egy meglepően magas szám. Ugyanakkor a lista elején kisebb volt a mozgás, mint a hátsó részén. A lista tetejére bekerült például a ripost.hu, az emag.hu és az edigital.hu, amelyek korábban a 100-as listára sem fértek fel.

A listát alapvetően a hírportálok és más tartalomszolgáltatók uralják, de szép számmal vannak jelen a most már a webáruházak, a bankok és az oktatási intézmények is. Különösen a webáruházak térhódítása jól kivehető, ami a vásárlási szokások megváltozásának köszönhető, hiszen egyre többen vásárolnak online.

A félig-meddig illegális szolgáltatók is szép számmal jelen vannak a nézettségi listán, így a torrentoldalak, onlinefilm-oldalak, sorozatoldalak. ezeknél az oldalaknál jellemző, hogy a domain indulási éve igen friss, jellemzően csak néhány év. Ezeknek az oldalak általában volt egy “elődjük”, azaz egy olyan domain, ahol korábban volt elérhető ugyan az a tartalom, de ezeket az oldalakat éppen a szürke zóna miatt gyakran mozgatják új domainnévre.

Feltűnő az is, hogy a lista életkora öregedő tendenciát mutat, azaz egyre idősebbek a listán lévő oldalak. Míg 2014-ben a listán lévő oldalak átlagéletkora 10,6 év volt, addig a 2018-as listán az átlagéletkor már 12,8 év. Azaz, ha lassan is, de jellemző tendencia, hogy koros oldal kell ahhoz, hogy egy weboldal felkerülhessen a TOP100-as listára. Minden nem jelenti azt azonban, hogy új oldal ne kerülhetne fel. A Player.hu, Faktor.hu vagy éppen a 888.hu csak néhány éves oldalak.

Keresőoptimalizálási, azaz SEO-szempontból érdekes az is, hogy mely weboldalakra mutat a legtöbb link. E tekintetben a blog.hu az első a maga 50 ezer hivatkozó domainjével, amit szorosan követ az elte.hu (49 ezer) és a bme.hu (48 ezer), a listából még az index.hu emelkedik ki a maga 46 ezer hivatkozó domainjével. Ezt követően még négy oldal rendelkezik 20 ezres számot jelentősen meghaladó számmal, a többi oldal a listán 10 ezer vagy annál kevesebb hivatkozó domainnel rendelkezik.

A korábbihoz képest visszaszorulóban vannak a Facebook-forgalomra épülő trash site-ok is (mindenegyben, napiszar, stb.), vélhetően a Facebook szigorításainak köszönhetően.

Természetesen rengeteg egyéb szempontból is lehetne értékelni a listát, a lap itt csak néhány érdekességre hívta fel a figyelmet.

A teljes elemzés ide kattintva olvasható.

(ite.hu nyomán)