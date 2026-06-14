Anyaország :: 2026. június 14. 21:49 ::

Méltó módon bántak a rendőrök az ámokfutó budapesti sofőrrel

Az RTL Híradó felvételén látszik, ahogy több rendőr bántalmaz egy ámokfutó sofőrt a budai Vár alatt. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt indított eljárást – írja a szeretlekmagyarorszag.hu

„Beszorult a fejem!” – kiabálta a földön fekvő férfi, miközben a rendőrök a hátára térdelve bilincselték. „Nem érdekel” – vágta rá az egyik egyenruhás, majd tovább ütlegelték az ámokfutó sofőrt, aki percekkel korábban elsodorta a társaikat.

Az esetről az RTL Híradó szerzett és mutatott be egy felvételt, ami alapján a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárásban vizsgálja a rendőri intézkedés jogszerűségét.

A "drámai elfogásról" készült videón jól látszik, ahogy a földre tepert, kiabáló férfit többen is rugdossák és ütik. A dulakodásnak végül az vetett véget, hogy több, később érkező rendőr megfékezte a túlságosan indulatos kollégáit.

A felvételt egy környékbeli férfi készítette az erkélyéről kávézás közben. A szemtanú beszámolt arról is, mi vezetett a "durva elfogáshoz".

A sofőr az elfogásakor azt is kiabálta, hogy nem ő vezetett, hanem valaki más kiugrott a kocsiból. „Azt kiabálta, hogy kiugrott valaki, de én nem láttam, hogy kiugrott volna, és akkor a rendőrök nekiálltak a sofőrnek” – tette hozzá a felvétel készítője.

Az ámokfutás múlt szerdán kezdődött, amikor a sofőr az Andrássy úton a buszsávban száguldott. A 36 éves, büntetett előéletű férfi a rendőri jelzésre nem állt meg, hanem a gázba taposott, és a pesti belvárosból a Lánchídon át Budára menekült.

Végül a Vár oldalában lévő kis utcák egyikében, egy zsákutcában kapták el. Itt történt a videón is látható jelenet, amikor a férfi a Daewoojával nekitolatott az őt feltartóztató rendőrautónak. A kocsiban ülő három rendőr közül ketten ki tudtak ugrani, harmadik társuk azonban könnyebb sérüléseket szenvedett.

Később kiderült, hogy nemcsak ittas volt, de a vezetéstől már korábban eltiltották. A sofőrt végül pénteken letartóztatták. A férfit hivatalos személy elleni erőszakkal és más bűncselekményekkel gyanúsítják.

A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette, hogy a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Azt is közölték, hogy a rendőri intézkedés közben „felmerült hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazást” a nyomozó ügyészek külön eljárásban vizsgálják.