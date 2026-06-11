Videók :: 2026. június 11. 20:20 ::

Dúró Dóra elárulja, mit kiabált neki Magyar Péter a Parlamentben

Az Ultrahang Plusz legfrissebb adásában Dúró Dórával, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjével és az Országgyűlés alelnökével beszélgettek a hazai belpolitika legviharosabb fejleményeiről.

Elemezték a Parlamentben uralkodó példátlan állapotokat és Magyar Péter agresszív, személyeskedő viselkedését. Szóba kerül a szívhangrendelet és az egyházi iskolák elleni progresszív támadássorozat, valamint az örökbefogadási szabályok átírása is. Lerántották a leplet a Mi Hazánkot érintő tudatos médiablokádról, a plakátégetésekről és a Tisza Párt SZDSZ-es időket idéző kettős mércéjéről. Vajon hova vezet az Országház méltóságának leépítése?