Külföld, Háború :: 2026. június 14. 17:07 ::

Zelenszkij több légvédelmi eszközt sürgetett a G7- és EU-csúcstalálkozók előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több légvédelmi eszköz szállítását sürgette vasárnap a franciaországi Évianban június 15-től megrendezendő, az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának (G7) és az Európai Unió állam- és kormányfőinek június 18-án kezdődő brüsszeli csúcstalálkozói előtt.

"Nagyon fontos, hogy ezek a tárgyalások konkrét döntésekhez vezessenek" - írta az X-en. A G7-csúcstalálkozón amerikai értesülések szerint az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel fog találkozni.

Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg a héten 1920 orosz drónt és 17 rakétatámadást regisztrált. A találkozó Kijev partnereivel "ezen orosz terror elleni védekezésről" kell, hogy szóljon - tette hozzá.

Zelenszkij légvédelmi rendszereken kívül a Moszkvával szembeni szankciós nyomás erősítését is követelte. Mint fogalmazott, csak "a partnerek egységével" lehet a háborút "méltó módon" befejezni.

Az ukrán elnök mindemellett az Oroszország elleni mélységi csapásokat is említette. Egyebek szerint hat orosz repülőtéren kellett korlátozni a forgalmat és szombat este óta 28 orosz régióban volt légvédelmi riadó. Hozzátette, hogy egy olajlétesítményt is támadás ért.

A hétfőtől szerdáig tartó G7-csúcson Zelenszkij Trumppal is találkozik. "Kedd reggel Trump elnök egy munkamegbeszélésen ül össze a G7-ek állam- és kormányfőivel, illetve Zelenszkij ukrán elnökkel" - ismertette egy amerikai tisztségviselő szombaton. Hozzáfűzte, hogy bilaterális találkozó nem szerepel hivatalosan napirenden. "Ugyanakkor teljességgel lehetséges, hogy a rendezvény margóján találkoznak" - mondta az amerikai illetékes hangsúlyozva, hogy Trump "az egyetlen" politikus, aki képes véget vetni a háborúnak.

Ezen felül várható, hogy Zelenszkij csütörtökön személyesen is részt vesz a brüsszeli uniós csúcstalálkozón, amelyen egyebek között Ukrajna további támogatásáról és Kijev lehetséges európai integrációjáról is szó fog esni.

(MTI)