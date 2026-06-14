Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. június 14. 19:25 ::

Lunka Rikárdó nevű 18 éves véglényt keres a rendőrség emberölés miatt

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki Lunka Rikárdó ellen, az ügyben a Monori Rendőrkapitányság jár el. A 2007-es születésű, kistarcsai illetőségű cigányt emberölés bűntette miatt körözik; az elfogatóparancsot 2026. június 9-én bocsátották ki.

A Monori Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Lunka Rikárdó hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen.



Vérében a bűnözés ennek az ivadéknak is (fotó: police.hu)

A "rejtett erőforrás" már korábban is bebizonyította, hogy nincs helye Európában, 15 éves korában is körözték emberölési kísérlet miatt. Most sikerült a kokerónak.