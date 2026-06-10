Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. június 10. 07:13 ::

Összecsapások törtek ki Belfastban, miután egy "nem terrorista" szudáni a nyílt utcán próbált lefejezni egy írt

Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast , en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M June 9, 2026

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is.

Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

BREAKING: Protesters in Belfast are going house to house looking for migrants and evicting them. pic.twitter.com/2Dchx5sWHq June 9, 2026

Belfastban kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt.





Cars on fire can be seen rolling down hills in Belfast Northern Ireland is on fire tonight after yesterday’s attempted beheading of a local man by a Sudanese migrant.Cars on fire can be seen rolling down hills in Belfast pic.twitter.com/atLFcZoRTy June 9, 2026

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba. Az MTI persze megint túl finoman fogalmaz, inkább lefejezési kísérletről beszélhetünk:

🚨WATCH: GRAPHIC FOOTAGE shows An African migrant attempting to BEHEAD somebody in North Belfast 🇮🇪



The attack was carried out with a Stanley blade and happened at around 10:30pm last night (Monday 8th June) on Kinnaird Avenue.



Every single one must leave, ALL OF THEM 🚫… — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) June 9, 2026

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de "az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna".

A támadót a helyszínen őrizetbe vették, és kedd este gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek ellene.

Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében.





Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.



It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. BREAKING:Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 June 9, 2026

A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat "szórványos rendbontásoknak" nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott - aki korábban nem került a rendőrség látókörébe - 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.

A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban.

(MTI nyomán)