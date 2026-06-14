Publicisztika, Anyaország :: 2026. június 14. 12:28 ::

A hálátlanság ősi receptje

Megyeri Jonatán rabbi Otthon a rabbinál című műsora nem ismeretlen a Kuruc.info olvasói számára. Korábban itt vendégeskedett Kassai Lajos (erről bővebben itt írtam), de a celebbé silányult Vona Gábor is magyarázkodott már Megyeri foteljában. A rabbi mostani vendége kevésbé meglepő jelenség, hiszen Köves Slomó kvázi csak „hazaugrott” egy kis eszmecserére, mint ahogy az sem túl különös, mennyire nem számít a zsidó közösségnek, ki van kormányon, csak az, hogy a viszony jó legyen velük, ez pedig logikusan magában hordozza az előző kabinet iránt tanúsított hűtlenséget, vagy hálátlanságot, ami azért vicces, mert ebben a konkrét helyzetben arról az Orbán-kormányról van szó, aki soha nem látott mértékben szolgálta ki e zsidó közösségeket. Erre épült Köves Slomó mondandójának gerince is.

Hardcore fanatikusok persze meghallgathatják az egész beszélgetést, ahol – természetesen – az antiszemitizmus erősödése is helyet kapott, de visszatérve a politikai oldalakhoz, igazából maga Köves Slomó mondja ki azt, amit „antiszemita toposznak” szokás bélyegezni, nevezetesen, hogy a zsidóság számára az előnyös, ha saját mozgásterét és indentitását megőrzi, és jóban van minden politikai oldallal (megfordítva: nem kötelezi el magát semerre), így a közösség független maradhat, meg tudja őrizni karakterét (ugyebár a multikulti a gójoknak való ínyencség csupán). Ez egyrészt a túlélésük, másrészt a befolyásuk záloga – ezt persze már én teszem hozzá.

Erre a több évszázados hagyományra az EMIH főrabbijának szenzorai olyan mértékben kiélesedtek, hogy a változás szelét már a választások előtt megérezte, így dacára 16 év NER-pedálozásnak, a voksolás előtt azt mondta a zsidó közösségnek, hogy nem szól bele, kire szavaznak, magyarul cserben hagyta Orbánt.

Persze azt ő is elismerte, hogy az elmúlt 16 év kiszámíthatóságának most vége, de ez a Tisza eddigi megnyilvánulásai alapján nem vonatkozik a zsidósághoz fűződő viszonyra, szóval Kövesék megnyugodhatnak.

Most, hogy Orbán minden jel szerint „szélről” akarja újjáépíteni a Fideszt (lásd a 444 részletes összefoglalóját), Köves Slomó burkoltan bár, de kvázi megfenyegette a főnindzsát. Miközben hálás Orbánnak, nem felejtette el megemlíteni, hogy „veszélyes lehet a jobboldal számára, ha a szélsőjobb felé fordul, mert ez könnyen megbonthatja az elmúlt években kialakult bizalmat”, majd hozzátette azt is, hogy aggasztó, hogy Orbán a Vadhajtásokat nevezte meg fő hírforrásának.

Hogy a Vadhajtásokkal, akik a NER politikájához igazodva sosem szidták a zsidókat vagy Izraelt (sőt…), Köves Slomónak mi a baja, az rejtély, az Orbánnak címzett mondatok időzítése viszont nem véletlen, mivel tisztában van vele, milyen politikai manőverre készül a korábbi miniszterelnök, mint ahogy az sem a véletlen műve, hogy „pont most” hívta meg Megyeri a műsorába.

Ez a csak félig burkolt üzenet tehát a jobboldalnak szól, hogy ne merjenek jobboldalként viselkedni, de azért a (jövőbeli) baloldalnak is odaszúrt, hogy ne merészeljenek Izrael-kritikusan viselkedni.

Jelen sorok írója a legkevésbé sem sajnálja Orbán Viktort azért, hogy az EMIH egy pillanat alatt hátat fordított neki. Azt kapta, amit megérdemelt. Azt viszont badarság lenne gondolni, hogy a főnindzsa fogja felépíteni az új jobboldali ellenállást, ráadásul egy teljesen korrumpálódott és lejáratódott párt élén, így valamilyen szinten feleslegesen üzenget neki Köves rabbi.

Abban viszont utóbbinak igaza van, hogy Európában nő az antiszemitizmus. Izrael tetteinek fényében gondolom nem is csodálkozik rajta.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info