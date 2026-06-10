Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2026. június 10. 20:33 ::

"A spontán szegregáció áldozatai valójában a normákat betartó családok" - Dúró Dóra reagálása Lannert Judit kirohanására

"Az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé" - nyilatkozta a minap Magyarország oktatási minisztere, Lannert Judit. Ezzel a kijelentéssel több probléma is van.

1. Nincs egy hónapja sem, hogy Lannert Judit miniszter lett, és máris megszegi a Tisza alapvető ígéretét: mindent egyeztetni fognak, itt most már párbeszéd lesz, mindenkit bevonnak - ismerjük ezeket a szólamokat. Erre jön az oktatási miniszter, aki kinyilatkoztat egy ilyen végletes mondatot: kizárólag az egyházi iskolákról, és azoknak egyenesen a fennmaradásáról, mintha máshol egyébként minden rendben lenne, például az alapítványi iskoláknál.

2. Nem ez az első, egyébként szakmailag is téves kijelentése Lannert Juditnak az egyházi iskolákról. Sajnos rendkívüli mértékben elterjedt tévhit az, hogy az egyházi iskolák eleve több pénzt kapnak, mint az államiak. Ez egy leegyszerűsítő és összességében hazug kijelentés, egy bonyolult számítás alapján kapják az egyházi intézmények a pénzt, sokszor utólagos kiigazítással, ami többéves távlatban, hosszú távon nem magasabb, mint az állami iskoláké.

3. Az egyházi fenntartású intézményekben arányaiban több a hátrányos helyzetű gyerek, mint az államiakban. Az egyházak sok településen úgy vettek át iskolákat, hogy azokat a megszűnéstől mentették meg. Az utóbbi években pedig finoman szólva sem volt az évszázad üzlete iskolafenntartónak lenni Magyarországon, az egyházaknak sem.

4. A legnagyobb baj, hogy Lannert Judit ugyanúgy fordítva ül a lovon, mint az eddigi kormányok mindegyike: a valós áldozatok azok a családok, akik arra kényszerülnek (igen, kényszerülnek), hogy elvigyék a gyerekeiket az olyan iskolákból, ahol olyan gyerekek közt lennének, akik nem is akarják betartani a normákat, mert ez a szülői minta számukra. Azok a szülők vállalják a többletterhet, akik csak biztonságban akarják tudni a gyermekeiket, és érvényesíteni akarják az ő tanuláshoz való jogukat. A spontán szegregáció áldozatai a normákat betartó családok és gyerekeik.

5. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Lannert Judit az egészet kizárólag a magyar-cigány együttélés problémájaként írja le. Nem azt mondja, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket kell befogadni, hanem kifejezetten a "roma" szót használja. Akkor az egész ügy mégis valójában etnikai kérdés, és nem társadalmi? Magam is tudom a progresszív választ erre, mindössze a kettős mércére és a hiteltelenségre világítok így rá.

Több szakmaiság, a valóság ismerete, a egyházi iskolák elleni előítéletek és a "progresszív reformok" elfelejtése: Lannert Judit számára ezeket javaslom követendőnek.