Külföld :: 2026. június 14. 21:02 ::

Könnygázzal oszlatta Genfben a rendőrség az éviani G7-csúcstalálkozó ellen tüntetőket

Könnygázzal oszlatta vasárnap Genfben a rendőrség a franciaországi Évianban megrendezendő, az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának (G7) csúcstalálkozója ellen tüntetőket, akik a többi között felgyújtottak egy Tesla típusú gépkocsit és bezúzták egy ENSZ-ügynökség ablakait.

A kezdetben békésnek ígérkező, később erőszakba forduló tüntetésen mintegy 20 ezren vettek részt. A demonstráció résztvevői a kapitalizmus és multilateralizmus jelképeinek megrongálása mellett az utcaköveket felszedve megdobálták a rendőrséget is.

A G7-találkozókon az évek során gyakoriak voltak a tüntetések, és sok demonstráló használta fel azokat arra, hogy elítélje a kapitalizmust, a globalizációt, az éghajlatváltozást és az egyenlőtlenségeket.

"Számomra ez a gazdagok találkozója, amely ismét megmutatja, hogy a gazdagok hogyan válhatnak még gazdagabbá, míg a szegények lemaradnak" – mondta Pippa Saugy, a tüntetők egyike.

A megmozdulás azért történik Genfben, mert Franciaország nem volt hajlandó engedélyt kiadni semmilyen tüntetésre a G7-csúcstalálkozó helyszíne közelében - számolt be a svájci város vezetése, bírálva a döntést. Genf Évian városától mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekszik.

A genfi repülőtér hétfőn a csúcstalálkozón részt vevő vezetők és delegációik érkezési pontjaként is szolgál majd, mivel ez a helyszínhez legközelebb eső repülőtér.

Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van: több száz luxusüzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal eltorlaszolta homlokzatát és kirakatát a zavargásoktól való félelmében.

A 2003-as éviani csúcstalálkozó idején zavargók betörték az ablakokat, kifosztották az üzleteket és több millió eurós kárt okoztak Genfben.

(MTI)