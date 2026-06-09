Extra :: 2026. június 9. 20:40 ::

Arról tart szavazást a Blikk, ki a legcsinosabb női politikus és a legsármosabb férfi az új parlamentben

A magyar politika az utóbbi hónapokban nemcsak tartalmában, hanem szereplőiben is sokat változott. A 2026-os választás után számos új női politikus kapott lehetőséget az országos közéletben, miközben több ismert és tapasztalt politikusnő továbbra is meghatározó szerepet tölt be a parlamentben és a kormányzatban.

A közösségi média korában a politikusok megítélése már jóval túlmutat a politikai teljesítményen. Egyre gyakrabban kerülnek reflektorfénybe a stílusuk, megjelenésük vagy éppen a személyiségük miatt, és a különböző online platformokon rendszeresen alakulnak ki viták arról, kik a közélet legkarizmatikusabb vagy legcsinosabb szereplői. A női politikusok esetében sem ritka, hogy egy-egy nyilvános szereplés vagy fotó komoly visszhangot vált ki a követők körében, írja a bulvárlap.

Többek között szavazni lehet (ebben a sorrendben)

Dúró Dórára,

Szentkirályi Alexandrára,

Orbán Anitára,

Forsthoffer Ágnesre,

Vitályos Eszterre.

A többi jelölt és a szavazás oldala itt található (a cikk alatt, a képekre kattintva lehet szavazni).

És a férfiak

Kapitány Istvánra,

Gulyás Gergelyre,

Magyar Péterre,

Radnai Márkra,

Toroczkai Lászlóra,

vagy valaki másra... akár Velkey György Lászlóra is :)