A magyar politika az utóbbi hónapokban nemcsak tartalmában, hanem szereplőiben is sokat változott. A 2026-os választás után számos új női politikus kapott lehetőséget az országos közéletben, miközben több ismert és tapasztalt politikusnő továbbra is meghatározó szerepet tölt be a parlamentben és a kormányzatban.
A közösségi média korában a politikusok megítélése már jóval túlmutat a politikai teljesítményen. Egyre gyakrabban kerülnek reflektorfénybe a stílusuk, megjelenésük vagy éppen a személyiségük miatt, és a különböző online platformokon rendszeresen alakulnak ki viták arról, kik a közélet legkarizmatikusabb vagy legcsinosabb szereplői. A női politikusok esetében sem ritka, hogy egy-egy nyilvános szereplés vagy fotó komoly visszhangot vált ki a követők körében, írja a bulvárlap.
Többek között szavazni lehet (ebben a sorrendben)
- Dúró Dórára,
- Szentkirályi Alexandrára,
- Orbán Anitára,
- Forsthoffer Ágnesre,
- Vitályos Eszterre.
A többi jelölt és a szavazás oldala itt található (a cikk alatt, a képekre kattintva lehet szavazni).
És a férfiak
Közülük itt szavazhatunk többek között
- Kapitány Istvánra,
- Gulyás Gergelyre,
- Magyar Péterre,
- Radnai Márkra,
- Toroczkai Lászlóra,
- vagy valaki másra... akár Velkey György Lászlóra is :)