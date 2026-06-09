A magyar politika az utóbbi hónapokban nemcsak tartalmában, hanem szereplőiben is sokat változott. A 2026-os választás után számos új női politikus kapott lehetőséget az országos közéletben, miközben több ismert és tapasztalt politikusnő továbbra is meghatározó szerepet tölt be a parlamentben és a kormányzatban.
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A közösségi média korában a politikusok megítélése már jóval túlmutat a politikai teljesítményen. Egyre gyakrabban kerülnek reflektorfénybe a stílusuk, megjelenésük vagy éppen a személyiségük miatt, és a különböző online platformokon rendszeresen alakulnak ki viták arról, kik a közélet legkarizmatikusabb vagy legcsinosabb szereplői. A női politikusok esetében sem ritka, hogy egy-egy nyilvános szereplés vagy fotó komoly visszhangot vált ki a követők körében, írja a bulvárlap.
Többek között szavazni lehet (ebben a sorrendben)
  • Dúró Dórára,
  • Szentkirályi Alexandrára,
  • Orbán Anitára,
  • Forsthoffer Ágnesre,
  • Vitályos Eszterre.
A többi jelölt és a szavazás oldala itt található (a cikk alatt, a képekre kattintva lehet szavazni).
És a férfiak
Közülük itt szavazhatunk többek között
  • Kapitány Istvánra,
  • Gulyás Gergelyre,
  • Magyar Péterre,
  • Radnai Márkra,
  • Toroczkai Lászlóra,
  • vagy valaki másra... akár Velkey György Lászlóra is :)
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Mi is beszállhatunk a küzdelembe kedvenceink mellett; még egyszer: itt és itt lehet szavazni.