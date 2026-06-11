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Humor
::
2026. június 11. 13:36
::
Hozzászólások
Mit tegyél, ha éppen lefejeznek
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Fokozódik a Föld felmelegedése, és gyorsul a tengerszint-emelkedés egy új tanulmány szerint
11:18
A rendőrök ellen nyomozó szervezeti egységet az igazságügyi miniszter hatáskörébe helyezte az izraeli parlament
10:47
Ankara: a nemzetközi joggal ellentétes lenne francia a francia csapatok állomásoztatása Cipruson
10:24
Jóváhagyta az észt parlament a Svédországban elítélt rabok elhelyezését
10:03
Krasznodari olajfinomítóban okozott tüzet egy ukrán dróntámadás
09:45
Leszúrtak egy férfit Csongrád-Csanád vármegyében
09:33
Vádat emeltek egy férfival szemben, aki gumiabroncsokat és azbesztet tárolt az udvarán
09:16
Különleges kabrióbusz is lesz Budapesten a júniusi nosztalgiajáratok között
08:55
DIW gazdaságkutató intézet: Németország idén recesszióba kerülhet
08:28
Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak
fel
08:25
Hármas karambol nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyánnál
08:20
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek két fiatalt, akik felgyújtották egy gyermekotthon egyik szobáját
07:33
"Roma kultúra" Bökönyben: börtönőrt és családját fenyegette, korábban zárkatársa arcát törte
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07:18
Az EU és Dél-Korea elmélyíti gazdasági együttműködését
06:59
Hegseth világossá tette: Kuba nem fenyegetheti fegyverekkel Amerikát, csak fordítva
06:40
Újabb összecsapások voltak Észak-Írországban a migránsbűnözés miatt
06:24
Amerika megint Iránt támadta
22:21
Belgium lakossága meghaladta a 11,8 milliót - de csak a bevándorlásnak "köszönhetően"
21:53
A könyvfóliázási törvény visszavonását kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége
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Utoljára frissítve: 2026. 06. 11. 14:33:56
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