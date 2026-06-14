Külföld :: 2026. június 14. 08:38 ::

Genfben a rendőrség 50 ezer tüntetőre számít a éviani G7-csúcstalálkozó elleni megmozduláson

A rendőrség szerint vasárnap akár 50 ezer tüntető is felvonulhat Genfben, hogy a franciaországi Évianban megrendezendő, az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának (G7) csúcstalálkozója előtt tiltakozzon egyebek mellett a kapitalizmus és a kizsákmányolás ellen.

A tüntetést a több tucat csoportból álló No G7 nevű globalizációellenes tömörülés szervezi.

A megmozdulás azért történik Genfben, mert Franciaország nem volt hajlandó engedélyt kiadni semmilyen tüntetésre a G7-csúcstalálkozó helyszíne közelében - számolt be a svájci város vezetése, bírálva a döntést. Genf Évian városától mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekszik.

A genfi repülőtér hétfőn a csúcstalálkozón részt vevő vezetők és delegációik érkezési pontjaként is szolgál majd, mivel ez a helyszínhez legközelebb eső repülőtér.

Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van: több száz luxusüzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal eltorlaszolta homlokzatát és kirakatát a zavargásoktól való félelmében.

A 2003-as éviani csúcstalálkozó idején zavargók betörték az ablakokat, kifosztották az üzleteket és több millió eurós kárt okoztak Genfben.

(MTI)