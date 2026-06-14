Külföld :: 2026. június 14. 18:32 ::

Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi

Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, és "jóval" a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5 százalékát kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO-elvárást – jelentette ki Jens Hanefeld, Németország washingtoni nagykövete egy vasárnap megjelent interjúban.

A diplomata a Fox News Digital internetes hírportálnak adott nyilatkozatában rámutatott, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadiipari vállalkozásokkal fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 ezer fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát.

"Németország fokozza fellépését, halljuk a felszólítást" – fogalmazott azzal az amerikai elvárással kapcsolatban, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságának fenntartásában.

"Bizonyos vagyok abban, hogy a NATO alapjait tekintve megmarad transzatlanti szervezetként, de jóval inkább európaivá válik a következő egy évtizedben" – mondta a német nagykövet.

Jens Hanefeld egyben azt a meggyőződést hangoztatta, hogy a Németországban működő amerikai katonai bázisok az amerikai nemzetbiztonság érdekeit szolgálják, valamint egyben fokozzák a NATO elrettentő és védelmi képességét.

Az Európában zajló katonai konfliktus kapcsán kijelentette, hogy mára Németország Ukrajna legnagyobb támogatójává vált. Megállapította, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított illegális háborúja szétzilálta azokat a körülményeket, amelyeket Európában és Németországban korábban "bizonyosságként" kezeltek, miközben a nemzetközi rend állandóan kihívásnak van kitéve, megváltoztatva a "stratégiai környezetet".

(MTI)