Külföld, Háború :: 2026. június 14. 10:11 ::

Irán szerint kibertámadás zavarta meg négy nagy helyi bank szolgáltatásait

Kibertámadás zavarta meg négy nagy iráni bank szolgáltatásait, ügyféladatok nem kerültek veszélybe - számolt be vasárnap az ország banki koordinációs tanácsa az állami média szerint.

A tanács közölte, hogy a támadás a Bank Melli, a Bank Tejarat, a Bank Saderat és az Export Development Bank of Iran által használt közös kommunikációs infrastruktúrát vette célba, ami arra késztette a helyi műszaki csapatokat, hogy védelmi intézkedéseket vezessenek be, és ez ideiglenesen hatással volt az egyes banki szolgáltatásokra.

A tájékoztatás szerint nem történt jogosulatlan hozzáférés az ügyféladatokhoz, és nem töröltek adatokat. A normális működés helyreállítására irányuló helyreállítási munkálatok folyamatban vannak - tette hozzá a banki koordinációs tanács.

(MTI)