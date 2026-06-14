Külföld :: 2026. június 14. 08:04 ::

A "újnémetek" véradás tekintetében sem olyan lelkesek

Németországban a népesség elöregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét, mivel az idősebb generációkat kevesebb fiatal adományozó váltja fel - közölte a Német Vöröskereszt (DRK) a vasárnapi véradók világnapja előtt.

"Egyre több idős adományozónk van, és egyre kevesebb fiatal csatlakozik hozzánk" - nyilatkozta Patric Nohe, a DRK véradási szolgálatának szóvivője a dpa helyi hírügynökségnek. "Az a problémánk, hogy a véradók köre egyre szűkül".

A kihívás részben a demográfiai változásoknak köszönhető, mivel korábban a második világháborút követő időszak gyorsan növekvő népességnövekedésének generációja tette ki a véradók nagy részét, és sokan közülük rendszeresen adtak vért.

Bár Németország már nem szab felső korhatárt a véradásra, sok idősebb véradó fokozatosan kilép a donorok köréből az életkorral járó egészségügyi problémák miatt - jelezte Patric Nohe.

A helyi vöröskeresztnek a nyári szünet és a téli influenzajárványok idején is szezonális hiányokkal kell szembenéznie. A donorok körének bővítése segítene ellensúlyozni ezeket az ingadozásokat - mondta, hozzátéve, hogy a 30-as és 40-es éveikben járók még mindig elkezdhetnek vért adni.

A DRK szerint Németországban naponta mintegy 15 ezer véradásra van szükség.

(MTI)