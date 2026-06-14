Ismét eltelt egy hét, ismételten jelentkezik a Heti progresszió rovata. Mindenkinek köszönöm a hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket, ezeket természetesen továbbra is szeretettel várom.
Most pedig vágjunk is neki a legújabb résznek!
3. Lehet, hogy csak én látom így, mert idén még nem publikáltam a témában, de mintha kevésbé lenne felkapott a Pride Month, mint a korábbi években, a különböző cégek, termékek esetében legalábbis. Kevesebb szivárványosra mázolt ideiglenes profilkép, kevesebb nagyüzemi propaganda.
Persze nem mindenhol. A Marvel database azért kitett magáért, ahogy kedves olvasónk is jelezte, pedig ő csak egy karakterre akart rákeresni. „Bár ne tettem volna” – fogalmazott levelében.
Köszönöm szépen ezúton is a találatot!
2. A budapesti burgerezők előszeretettel toboroznak munkaerőt tájidegen reklámokkal, legalábbis nem ez az első, de nem is a második eset, hogy hasonló tartalom kerül be a Heti progresszióba.
Ezúttal is egyik kedves olvasónk érdemeit bővíti a találat, úgy látszik a Smashy Club sem szeretne lemaradni a „modern toborzási formákról”.
Vagy csak korán alkalmazkodnak egy „új Budapest” etnikai térképéhez?
1. Budapestről Székesfehérvárig utazunk, olvasónk ugyanis az itteni Auchan Korzó Budmil-boltjánál kapta lencsevégre az alábbi reklámot.
A szokásos felállást láthatjuk (fehér nők, fekete férfiak), az illető pedig feltűnik a Budmil honlapján található videókban is.
Csak, hogy ne kizárólag Budapest kapja a törődést…
Én pedig ezúton köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, jövő héten folytatjuk!
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info