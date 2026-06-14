Extra :: 2026. június 14. 22:58 ::

A Marvel adatbázis - Heti progresszió (CCCXXXVII. rész)

Ismét eltelt egy hét, ismételten jelentkezik a Heti progresszió rovata. Mindenkinek köszönöm a hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket, ezeket természetesen továbbra is szeretettel várom.

Most pedig vágjunk is neki a legújabb résznek!

3. Lehet, hogy csak én látom így, mert idén még nem publikáltam a témában, de mintha kevésbé lenne felkapott a Pride Month, mint a korábbi években, a különböző cégek, termékek esetében legalábbis. Kevesebb szivárványosra mázolt ideiglenes profilkép, kevesebb nagyüzemi propaganda.

Persze nem mindenhol. A Marvel database azért kitett magáért, ahogy kedves olvasónk is jelezte, pedig ő csak egy karakterre akart rákeresni. „Bár ne tettem volna” – fogalmazott levelében.



Elvileg ez egy ártatlan karakter kereső

Köszönöm szépen ezúton is a találatot!

2. A budapesti burgerezők előszeretettel toboroznak munkaerőt tájidegen reklámokkal, legalábbis nem ez az első, de nem is a második eset, hogy hasonló tartalom kerül be a Heti progresszióba.

Ezúttal is egyik kedves olvasónk érdemeit bővíti a találat, úgy látszik a Smashy Club sem szeretne lemaradni a „modern toborzási formákról”.



Modern világ, modern megoldások

Vagy csak korán alkalmazkodnak egy „új Budapest” etnikai térképéhez?

1. Budapestről Székesfehérvárig utazunk, olvasónk ugyanis az itteni Auchan Korzó Budmil-boltjánál kapta lencsevégre az alábbi reklámot.



Itt is, mindenhol...

A szokásos felállást láthatjuk (fehér nők, fekete férfiak), az illető pedig feltűnik a Budmil honlapján található videókban is.

Csak, hogy ne kizárólag Budapest kapja a törődést…

Én pedig ezúton köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info