Életveszélyes koponyasérüléssel került kórházba az egyik ramadánozó

Két család tagjai péntek reggel a budapesti bevásárlóközpont ételudvarában estek egymásnak. Ököllel és székekkel is ütötték egymást. A verekedésnek a rendőrök érkezése vetett véget. Az egyik verekedőt őrizetbe vették. Az esetről videó is készült, úgy tudjuk, a rendőrök ezt is felhasználják a résztvevők azonosításához - írja az RTL.

Hangos kiabálás, puffanások és csattanások hallatszottak a bevásárlóközpont emeletén az ételudvarból. A péntek reggel történtekről videó is készült, ezt a közösségi médiában osztották meg. A felvételen látható férfiak vehemensen estek egymásnak, egyikük még a kabátját és zakóját is levette, mielőtt beszállt a verekedésbe. Nem látszik a videón, de később egy széket is felkapott valaki, azzal ütötte ellenfelét. Az épületben nem sokkal korábban az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Egyesülete tartott rendezvényt. Elnökük azt mondta: sajnálja, hogy sokan azt hitték, az ő tagjaik verekedtek. Az ő vallási összejövetelükön gyerekek, asszonyok is voltak, és békésen ért véget.

A videóra vett konfliktus egy nappal később robbant ki, és nem egyiptomiak, hanem egy jordán és egy szír család tagjai verekedtek.

Hany Badawy, az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Egyesületének elnöke azt mondta, hogy a két család kávézás közben találkozott.

Egyikük elkezdett csúnyán beszélni, a másik visszaszólt és innen indult a probléma.

Az elnök szerint a történtek miatt az egyiptomiak is megijedtek.

Elrontották mindenki kedvét. Tegnap egész nap hívogattak az egyiptomiak. Nem értették, hogy mi történt, hogy miért írják róluk az újságok, hogy összeverekedtek. Mi egy nagyon régi egyesület vagyunk, soha nem volt semmi probléma

– tette hozzá.

Úgy tudni, hogy a jordán és szír családfő már évek óta haragban van egymással. A miattuk kirobbant tömegverekedésben csak a férfiak vettek részt. A rendőrök érkezésekor többségük elmenekült.

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés és csoportos garázdaság büntette miatt folytat nyomozást. Három férfit hallgattak ki gyanúsítottként, közülük egyet őrizetbe is vettünk.

Az RTL információi szerint a verekedők többsége Magyarországon él, de olyan is szerepel a felvételen, aki külföldről csak látogatóba érkezett családjához. Úgy tudják, a helyszínről egy férfit koponyasérüléssel életveszélyes állapotban vittek kórházba. A verekedés több résztvevőjét a rendőrök még keresik.

Korábban írtuk: Egyiptomi egyesületvezető: más imarendezvénye után verekedtek a Lurdy Házban

A ramadánzáró verekedésről szóló beszámolókat felháborodva olvasta a hírekben érintettként megnevezett egyesület vezetője, Hany Badawy. A férfi lapunknak elmondta, nem is érti, hogyan keverhették bele őket abba a verekedésbe, amelyben tudomása szerint nem is vettek részt egyiptomi állampolgárok, hanem egy szír és egy jordán társaság került összetűzésbe – írja a Mandiner.



Hany Badawy (fotó: Facebook)

Mint Badawy a lap érdeklődésére elmondta, nekik két nappal korábban volt egy rendezvényük a Lurdy Házban, azt a közös imát, amelyet az ominózus napon tartottak, nem ők rendezték, és a verekedéshez sem volt közük.

„Ehhez képest számtalan újság tényként hozta, hogy az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Szociális Egyesületének rendezvénye után történt a sajnálatos eset, sok helyen pedig az egyesületünk emblémája is megjelent” – kezdte a Mandinernek Hany Badawy.

A férfi nem titkolja, jogi lépéseket tesznek, hiszen egy olyan ügybe keverték bele az egyesületüket, amely rossz hírét kelti a közösségnek. „Tíz éve létezik Magyarországon az egyesületünk. Rendezvényeket szervezünk, kulturális találkozókat, s erősítjük a magyar és egyiptomi nép barátságát. Ehhez képest, egy verekedés miatt kerültünk be – teljesen vétlenül – a hírebe. Sok egyiptomi barátom hívott fel, és ők is felháborodtak, természetesen ezt nem hagyhatjuk annyiban!” – összegzett a szervezet vezetője.