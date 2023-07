Anyaország :: 2023. július 13. 13:45 ::

Fóti fideszes polgármester: derült égből lórúgásként jött az akkumulátorüzem híre

Lakossági fórumot tartottak Fóton, ahol a fideszes polgármester azt mondta: derült égből lórúgásként jött az akkumulátorüzem híre, és ő sem örül neki.

Vigyétek a kínai szennyet Felcsútra! – hát ezt ne nekem mutassák, hanem annak, aki elintézte, hogy ide kerüljön ez az üzem – szólt oda Fót fideszes polgármestere a szerda esti lakossági fórum elején az egyik résztvevőnek, aki a feliratot a feje fölé tartva ült be az első sorokba. Vass György a művelődési ház rendezvénytermét megtöltő közönség előtt azt hangoztatta: nincs az az adóbevétel, amiért ő hajlandó lenne a lakosság egészségét kockáztatni, és ha a mérgezés veszélye akár egy százalékban is fennáll, akkor a város keresztbe fog feküdni a beruházásnak.

„A beruházás” ez esetben két akkumulátoripari vállalkozást jelent: a kínai hátterű BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. összeszerelő üzemét, valamint az akkumulátorgyártáshoz használt veszélyes anyagokat raktározó HTNS Hungary Kft.-t, amelyek a Fótliget mellett felépített, hatalmas, 76 hektáros HelloParks logisztikai központban kezdenék meg a működésüket. Pillanatnyilag azonban a lakosság ellenállása miatt nem tehetik.

Az egyik helyi civil egyesület a bíróságon támadta meg a cégek engedélyeit, és az önkormányzat is pereskedni kezdett. Fóton már tavaly több ezren aláírták az akkumulátoros cégek ellen tiltakozó petíciót, ezért a hetekben különösen nagy visszhangot keltett Szijjártó Péter bejelentése, amelyet Kínában, a BYD autóipari óriáscég központjában tett. A miniszter szerint a BYD 10 milliárdos beruházással új üzemet épít a városban, amely hamarosan el is kezdi az akkumulátorok összeszerelését.

Fóton új üzem építéséről egyelőre nem tudnak, a HelloParksban bérelt csarnokban folyó munka indulását pedig éppen a város jegyzője akadályozta meg. A fórumon Mihályi Zsolt Apor ismertette, hogy a BYD-nél ő maga függesztette fel a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély kiadásáról szóló döntést arra hivatkozva, hogy megvárja, amíg lezárul a folyamatban lévő bírósági eljárás. A pert a Foton 2023 Környezetvédelmi Egyesület indította. A BYD tevékenységét engedélyező környezetvédelmi hatósági határozat ellen adtak be keresetet, és azonnali jogvédelmet is kértek a cég ellen.

A Foton 2023 Környezetvédelmi Egyesület a másik, szintén veszélyes anyagokkal foglalkozó céggel szemben már részleges sikert is elkönyvelhet. A HTNS Kft. ügyében a katasztrófavédelmi engedélyt támadták meg, a bíróság pedig elrendelte a tevékenység leállítását az eljárás idejére.

Bár a polgármester a fórumon azzal kezdte, az önkormányzat minden tőle telhetőt megtett, hogy „az akkumulátor-összeszerelő és a raktár biztonságosan üzemelhessen, ha arra sorra kerül”, mindjárt az első lakossági hozzászólásban durva hangvételű támadásokat kapott. A fórum egyik résztvevője szerint Vass György tavaly decemberben még nem megakadályozni akarta a dolgot, hanem kifejezetten örült a HelloParksnak.



Fotók: Szajki Bálint / 24

– De miért nem tudott a lakosság arról, hogy maga milyen egyezséget kötött Orbánnal és a NER-lovagokkal? – fogalmazott a kérdező, aki felemlegette azt is, hogy a polgármester hatmilliós jutalmat szavaztatott meg magának. Miközben a hallgatóság jelentős része nagy tetszéssel fogadta a személyeskedő hozzászólást, Vass baromságnak minősítette az abban foglaltakat, és kijelentette:

Köszönöm a véleményét, de teszek rá!

Többször fogadta füttyögés a HelloParks képviselőjének mondandóját is. A műszaki mérnök arról beszélt, hogy a bérlőjük nem fog akkumulátorokat gyártani, a cellák nem itt készülnek, hanem Kínában. „A legveszélyesebb munka nem itt fog történni”, Fóton csak összeszerelik a kész akkumulátorokat, és ez szerinte valójában könnyűipari tevékenység. A HelloParks csarnoka egy logisztikai raktár, ám a mérnök szerint rendelkezik olyan, a legmagasabb biztonsági követelménynek megfelelő és amerikai biztosítók által bevizsgált automatikus tűzoltó rendszerrel, amely a lítiumakkumulátor-tüzek továbbterjedését is meg tudja akadályozni. A HelloParks képviselője szerint a BYD és a HTNS nem szomszédok, mert két tűzgátló falat építettek be közéjük, és 192 méterre vannak egymástól. A park összesen napi 60 köbméter vizet fogyaszt majd, így a mérnök szerint az akkugyártás eleve kizárt a területükön.

A hozzászólók többsége viszont azt hangoztatta, hogy a magyar és az európai szabványoknak megfelelő biztonsági berendezések és a „technokrata optimizmus” ellenére sem nyugodtak meg, és valójában azt a cél tűzték ki maguk elé, hogy a cégek egyáltalán ne kapjanak engedélyt. Felemlegették Göd példáját is, ahol a hatósági szabályok megsértését a Samsung néhány milliós büntetéssel ússza meg rendszeresen, miközben a gyár folyamatosan nő, újabb és újabb üzemrészek nőnek ki.

Többször előkerült az időközben igazságügyi miniszterré kinevezett Tuzson Bence neve is. A hozzászólók azt kérték a városvezetéstől, hogy vegyék fel a kapcsolatot a körzet fideszes parlamenti képviselőjével, hogy segítsen megakadályozni az „akkugyár” indulását.

Varga Nóra, a fóti önkormányzat ellenzéki képviselője azt mondta, „igazán tökös dolognak tartotta”, hogy az önkormányzat legalább felfüggesztette a döntést a tevékenység engedélyéről, amivel elodázhatják a működés megkezdését. Varga egy ígéretet akart kicsikarni a HelloParks képviselőjéből, hogy Fótra hasonló cégeket nem engednek be bérlőként a csarnokaikba. A céget képviselő mérnök viszont leszögezte, ő nem az üzleti döntésekért felelős, így nem ő mondhatja meg, hogy a Futureal csoport kivel fog üzletet kötni.

Vass György ezzel kapcsolatban közölte, hogy a HelloParks vezetésével szóbeli megegyezést kötött, ami arról szólt, hogy olyan tevékenység ne kerüljön a logisztikai parkba, ami a lakosságnak gondot okoz.

– Akkor jött a derült égből a lórúgás, hogy akkumulátorüzem. Higgyék el, én sem örülök neki – közölte a polgármester, aki a fórumon többször is azt ígérte, tolmácsolni fogja a lakosság véleményét.