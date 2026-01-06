Anyaország :: 2026. január 6. 10:26 ::

Idén is balatoni termelők nyerték a Magyar Bor Nagydíjat: a Magyar Borszakírók Köre (MBK) fehérbor kategóriában a badacsonyi Földi Bálint 2024-es Kéknyelűjét, a vörösborok mezőnyében pedig a balatonfüredi Zelna Borászat 2021-es Peregrina házasítását díjazták; a Dr. Kosárka József Emlékdíj nyertese a szekszárdi Vesztergombi Pince lett.

Az MBK éves versenye több fordulóban zajlik. Az alaplista kialakításában a Borszakírók Körének valamennyi tagja részt vesz. Az első fordulóban az a feladatuk, hogy jelöljék meg azt a 3 vörös-, illetve 3 fehérbort, amelyik 5 évesnél nem idősebb, cukortartalma nem magasabb, mint 12 g/l, a legmagasabb minőséget képviseli, és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes - tájékoztatta a szakmai szervezet kedden az MTI-t.

Az így összegyűjtött borok listája aztán a tagok szavazatai alapján, több körben folyamatosan szűkül, míg már csak 12 fehérbor és 12 vörösbor marad. Ezek a borok alkotják a Super 12 mezőnyét. Hogy közülük melyik fehér és vörös tétel kapja a Magyar Bor Nagydíjat, azt vakkóstolással döntik el a szervezet tagjai.

Magyarország 22 borvidéke hat borrégióban helyezkedik el. A borszakírók idén a legtöbb bort, összesen tízet a Balaton borrégióból (hat borvidék a Balaton körül) választották be a toplistás borok közé. A Pannon borrégió (Villány, Szekszárd, Tolna és Pécs) hat, a Felső-Magyarország borrégió (Eger, Mátra és Bükk) öt, Tokaj és a Felső Pannon borrégió (Sopron, Mór, Etyek, Neszmély és Pannonhalma) egy borral szerepel a listán - áll a közleményben.

Az MBK tájékoztatása szerint a legjobb borok Super 12-es listájára a december 4-én elhunyt villányi borász, Kiss Gábor 2022-es Enigma bora is felkerült, de ezt a tételt a Magyar Borszakírók Köre kegyeleti okokból nem hívta be az érzékszervi bírálatra. Helyette egy másik tételt teszteltek, így az idei lista nem 12, hanem 13 vörösbort tartalmaz.

A 2025-ös Magyar Bor Nagydíjat - az előző évhez hasonlóan - a Badacsonyi és a Balatonfüred-Csopaki Borvidékről érkezett borok nyerték, a két borvidék csupán abban "cserélt", hogy melyik adta a legjobb fehér-, illetve legjobb vörösbort.

A közlemény emlékeztet: Kosárka József 2022-ben bekövetkezett haláláig a Magyar Borszakírók Körének alapítója és elnöke volt. Az emlékére alapított díjat az a borászat kapja, amelynek boraira a borszakíróktól a legtöbb nevezés érkezett.

A díjakat Szabó Edit, az MBK elnöke adja át a Nagy Fehérvári Bormustrán január 10-én a székesfehérvári Mercure Hotel Magyar Királyban. A Bormustrán a két nagydíjas bor készítője, Földi Bálint és Barabás Barna (Zelna Borászat) közös mesterkurzust is tart.