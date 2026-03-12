Anyaország :: 2026. március 12. 08:32 ::

Nébih: tavasszal is tehetnek a szőlőtermelők az aranyszínű sárgaság ellen

Tavasszal is sokat tehetnek a szőlőtermelők az aranyszínű sárgaság ellen, a betegség terjedését megfékezhetik a körültekintő munkálatok - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján közzétett tájékoztatóban.

A hatóság ismerteti: a megelőzés alapja az ellenőrzött és minőségtanúsított szaporítóanyag, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Gyérítésüknek fontos eszköze a tél végi lemosó permetezés, de a metszés sem maradhat el. El kell távolítani a vesszőkön vagy a támrendszeren maradt penészes fürtöket, a sérült, fagykárosodott, a baktériumos vagy gombás fertőzés következtében elszáradt ágakat, ki kell szedni a szőlőtőke tövénél és a törzsön megjelenő fölösleges vesszőket. Fertőzhet a nyesedék is, ezért gondoskodni kell a megsemmisítésről - hívták fel a figyelmet a közleményben.

Az amerikai szőlőkabóca lárváinak kikelése május elejétől a szőlő alsó leveleinek fonáki részén figyelhető meg. A fertőződést eddig 18 vármegye 21 borvidékén igazolta a Nébih, a helyzet Zala és Veszprém vármegyében a legsúlyosabb. A szőlő aranyszínű sárgasága bejelentési kötelezettség alá tartozó, zárlati károsító, a megjelenését azonnal jelezni kell - olvasható a közleményben.

(MTI)