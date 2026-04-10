Bevetették a századosokat is a "Rendszerbontó Nagykoncerten" - Gundalf előtt is tisztelegtek

A péntek esti ún. Rendszerbontó Nagykoncert vége felé sütötték el legikonikusabb képeket, az aktuálisan hősöknek kikiáltottakkal

Akkezdet Phiai egykori tagja, Saiid a színpadról üzent a magyar rendvédelmiseknek is üzent egy hiphop-monológban:

Magyar katona, magyar rendőr, ha támad a nép, ne várjatok, hogy támadjon, inkább álljatok most át! Vagy inkább véditek a temus Ceausescu aranybudiját?

Saiid fellépése végén hátat fordít a közönségnek, és Szabó Bence, Pálinkás Szilveszter illetve Hrabóczki Dániel, azaz Gundalf kivetített képe előtt tiszteleg.



Köszönöm szépen a magyar nép nevében, hogy itt vagytok, tisztelet a hősöknek! – mondta.

A koncert végéhez közeledve meglepetésvendégként Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter is színpadra lépett a közönség ovációja közepette, és szóltak a tömeghez:

Az élet nem egy zökkenőmentes menetelés, sokkal inkább egy ismeretlen terepen zajló hadművelet, ahol nincs térkép, nincs biztos útvonal, csak döntések vannak, és ezekben a pillanatokban nem a rendfokozat, nem a felszerelés, csak az számít igazán, ami bennünk van, az erkölcsi iránytűnk. Egy katona tudja, hogy a legfontosabb eszköze nem a fegyvere, hanem az elvei – mondta az elmúlt hetekben a nyilvánosság elé állt Pálinkás százados, aki arról is beszélt, hogy a becsület nem üres szó, hanem azt jelenti, hogy kiállunk az igazság mellett, akkor is, amikor nehéz. A beszéd szüneteiben többször is skandálták a nevét a közönségből. Pálinkás utalt arra, hogy lehet, hogy utoljára áll most egyenruhában a nyilvánosság előtt, majd azzal fejezte be beszédét:

Köszönöm, megtiszteltetés volt titeket szolgálni!

Egy ideális rendszerben én most nem itt állnék. Egy ideális rendszerben nem lenne szükség Rendszerbontó Nagykoncertre. De mégis itt állok és itt vagytok ti is, úgyhogy ez valószínűleg nem egy ideális rendszer – mondja Szabó Bence a színpadon.

Mindig is úgy fogalmaztam, hogy országunkra az elmúlt években, akár évtizedben egy szürke köd borult: a kilátástalanság, a kétségbeesés, a keserűség köde. Az emberek em látják a kiutat. Úgy érzik, hogy a rendszer cserben hagyta őket, sőt, kizsákmányolja őket azért, hogy önmagát fenntartsa. Egy ideális rendszerben az állam nem egyenlő a párttal, a párt nem egyenlő az állammal. A kormány a népet kell szolgálja és nem fordítva – mondja. A közönség ujjongással jutalmazza szavait.

A pártpolitikai érdeknek semmi keresnivalója nincs az igazságszolgáltatásban, a rendvédelemben, a honvédségben vagy a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Ezek a szervek függetlenül kell működjenek, a ti szolgálatotokra – fogalmazott beszédében. A legfontosabb szerinte a választás joga. Az elmúlt időszakban olyan dolgok történtek, amikből az látszik, hogy ezt befolyásolni akarták, be akarták dönteni a legnagyobb ellenzéki pártot.

Az én elvárásom egy új rendszer felé a jogaim betartatása, érvényesítése. Ezért állok én most itt, és valószínűleg ezért álltok ti is itt egy nem ideális rendszerben.

Sikerült a meglepetés, valószínűleg a legnagyobb üdvrivalgást kapta ma Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter. Viszonylag nagy csöndben hallgatták őket. Már a mondatok alatt, mert minden kijelentést ujjongás követett. Fellépésük után „Vége van” és „Mocskos Fidesz” skandálás futott végig a tömegen.

