Anyaország :: 2026. április 12. 17:17 ::

"Ha eladod a szavazatod, elveszik a segélyt! Elveszik a gyerekedet!" - tiszás őrszemek Tarnazsadányban

Már délelőtt feszülten és készenlétben álltak egymással szemben a két legnagyobb párt, a Tisza és a Fidesz helyi szimpatizánsai és őrszemei a Heves vármegyei Tarnazsadányban, ahol 4 évvel ezelőtt több mint 70 százalékkal nyert a Fidesz. A többségében "romák" lakta településen délutánra még feszültebb lett a helyzet, és a falu polgármestere, Botos Adrián házához komoly rendőri készültséget vezényeltek.

A rendőrök több autóval és kisbusszal vonultak föl.

A 24.hu tudja, hogy a polgármester hívta ki a rendőröket, mert fenyegetve érezte magát a településen megjelent – a választás tisztaságára figyelő – őrszemek miatt. Próbálták megkérdezni erről a polgármestert, ám nem kívánt nyilatkozni, helyette azt közölte, lapot is feljelenti.



Fotók: Dimény András / 24.hu

A Tarnazsadányban felvonult motoros őrszemek elmondták, semmilyen jogszabályba ütközőt nem tettek. Mint mondták: megfenyegették őket, és jelezték nekik, egy órájuk van elhagyni a települést.

A történtek után a polgármester házánál összeverődött tömeg feloszlott, és a rendőrök is távoztak.

Polkorrekten nem cigányok, hanem drogosok

A lap délelőtt arról írt, hogy a Tiszás őrszemek autóin az alábbi matricák voltak olvashatók:

Ha eladod a szavazatod, elveszik a segélyt! Elveszik a gyerekedet! Börtönbe kerülsz! Bűncselekményt követsz el!



Ammikor a vészjóslóan fekete autó nem vált ki rasszistázást

A Tisza Párt egyik őrszeme, Csík Miklós a lapnak arról beszélt: már reggel konfliktusba keveredtek a Fidesz helyi embereivel, mert „drogosokat próbáltak behozni szavaztatni.” De ők ezt megakadályozták.

Ha reggel nem vagyunk itt, akkor tucatnyi drogost hoztak volna voksolni

– mondta el.

Ottjártunkkor egy kisebb incidens is kialakult, ugyanis a szavazókör előtt megállt egy autó, amit a „helyi fideszesekhez kötöttek” a tiszások. Az autóból a „Választás 2026 – A Vadhajtások hivatalos kampánydala” üvöltött. Ez volt az a zene, amire Orbán Viktor is „zúzott” az egyik videójában. A sofőrt végül elzavarták, mondván: a szavazókör környékén nem lehet befolyásolni a választókat – írja a történtekről a lap.

(24 nyomán)