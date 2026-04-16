Anyaország, Videók :: 2026. április 16. 20:03 ::

Orbán teljes megújulást szeretne a "nemzeti oldalon", de lemondani nem hajlandó

Először ült be beszélgetni valahová Orbán Viktor távozó miniszterelnök azóta, hogy miközben győzelemre készült pártjával, a Fidesszel, addig április 12-én vasárnap jelentős vereséget szenvedtek el a Tisza Párttól és a párt élén álló Magyar Pétertől. /Bővített hír./



A párt- és miniszterelnök, aki soha nem tűrt meg semmilyen korrupciót...

Mekkora volt ez a vereség, és tervez-e lemondani? – kérdezték elsőként Orbántól a Patriótán csütörtök este. Orbán azt felelte, a vereség mértéke egyértelmű a számokat nézve. „A vereség mértéke nagy. Ami a következményeket illeti az több annál, minthogy egy-két pozíción változtatni kell.”

Teljes megújulásra van szükség Orbán szerint, mert lezárult egy politikai korszak, „szerintem érzelmileg is és a számokból is kiolvashatóan. A jobboldali közösség sem tud úgy élni tovább, ahogy eddig élt.” Szerinte a megújulás a teljes nemzeti oldalra érhető, rengeteg új mozgalom fog születni szerinte, „a Fidesznek, a Fidesz vezetőjének világossá kell tenni, nekem is, hogy mi itt vagyunk, rám számíthatnak. Rengeteg ember dolgozik, hogy ez a megújulás elinduljon” – mondta.

Paks 2-t sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni Orbán szerint.

„Az első eredmények után már láttam, hogy baj lesz, mert a befutó eredmények teljesen mást mutattak, mint amire a kampányunk építve volt.” A kampányt arra építették, mondta, hogy annyian lesznek, mint máskor voltak. A részvétel sokkal magasabb lett, és meg is értette hamar, mondta, hogy a növekmény másképp oszlik el pártszimpátia szempontjából. „Láttam, hogy ebből baj van, és végigmentem azon az érzelmi hullámvasúton, amin mindannyian utazunk azóta is.” Azt mondta, hogy fájdalmat érzett és ürességet. „Vasárnap még csak fájdalmat, hétfőn már ürességet is, azóta munkaterápiával gyógyítom magam” – felelte.

Arra, hogy mit üzenne a választóknak, Orbán Viktor azt mondta, hogy szerinte a legtöbben most aggódnak a hazájukért, és azt tudja mondani ő is, hogy Isten óvja Magyarországot. Hogy jól szavaztak-e, arra azt mondta, igen, őket szeretné megerősíteni, hogy jól szavaztak, és arról biztosan tudják, hogy képes lenne Magyarország előtt álló gondok megoldására. Okuk van rá, hogy büszkék legyenek a Fidesz-kormány vívmányaira a vereség ellenére. „Méltóságteljesen kell viselni.” Ez egy erőpróba Orbán szerint.

Van mégis több mint 3 millió ember, aki a Tisza Pártra szavazott, de miért szavaztak sokan a Tisza Pártra? – tették fel a kérdést Orbánnak, aki azt mondta, ő nem akarja azt mondani a Tisza Pártra szavazók döntésére, hogy az rossz döntés volt, csak azt, hogy azt még nem lehet tudni, hogy az jó döntés-e. „Mi sosem fogunk szurkolni a saját hazánk ellen” – tette hozzá.

A kampányról azt mondta, az ellenfél üzenete erősebb volt. Azt mondta, nem tehet szemrehányást a munkatársainak, minden feltétel adott volt, hogy elmondja, amit akart. „Nem lehet négy nap alatt értékelni egy ilyen vereséget”, ő most azon gondolkodik, miért nem tudta meggyőzőbben képviselni, elmondani a Fidesz üzenetét, hogy az övék a jó út. Erre még nincs válasza, „próbálok én is kilábalni ebből a sokkhatásból”.

Ha ismerné a választás végeredményét, akkor másféle kampányt csinálna már utólag, de a korábbi üzenete „szívből jött”, „komolyan vettem ezt a dolgot, az embereket is komolyan vettem”, „én mindenkivel egyenesen beszéltem az ország helyzetéről, de valamit nem jól mondhattam, mert a másik javaslat” sokkal több szavazatot kapott.

„Én, én vagyok a párt elnöke” – mondta arra, ki a felelős a vereségért.

Azt mondta, a pártban szándékfelelősség van, de ő kivétel ez alól, mint a párt vezetője, ott eredményfelelősség van.

A választók a jövőre szavaztak, nem a múltról Orbán Viktor szerint. Szerinte ahhoz, hogy 8-10 okot össze tudjanak gyűjteni, ahhoz idő kell. A jövő héten minden választókerületben az aktivisták, önkéntesek összegyűlnek, találkoznak velük, „én is megyek”, és ebből majd kikerekedik egy kép. Orbán azt mondta, a Fidesz megújításának a lépéseit már elkezdte leszerveztetni, a tisztújító kongresszus összehívását is javasolni fogja, és szerinte júniusban már egy teljes megújító fázis nagy részén túl lesznek.

Az elnökről, alelnökről is szavaznak majd, a szervezeti rendről is.

Látta előre, hogy ez lesz az eredmény? – kérdezték. „Ha láttam volna előre az eredményt, akkor nem ilyen kampányt csináltam volna. (…) Én is azt gondoltam, hogy győzni fogunk.”

Azt mondta, hogy a 70-72 százalékos aránynál belépő szavazók vagy nem is akarták meghallgatni vagy el sem tudott hozzájuk jutni.

Bencsik András kritikájára, hogy Orbánt az orránál fogva vezették a jobboldali közvélemény-kutatók, a leköszönő miniszterelnök azt felelte, hogy itt talán pontatlan volt, mert „nem védekezhetek azzal, hogy engem félrevezettek. A baloldali mérők eredményei is az asztalomon voltak”.

Biztosan – mondta arra, szerepet játszhatott-e a mértéktelen luxizás, a korrupció a Tisza Párt kétharmados győzelmében.

„Soha nem tűrtem meg semilyen korrupciót” – állította Orbán, szerinte ő minden hatóság munkáját támogatta ebben, de tény, hogy ez nem azonos a luxizással.

Ferencz Orsolya kritikájára azt mondta, az tény, hogy ebben igaza van.

Üzenete nincs a majdani kormányhoz, azt mondta, úgy áll hozzájuk, van egy világos vállalása, „azt mondták, hogy az emberek jobban fognak élni”, és majd jobban tudják kezelni az előttük álló gondokat, „mint mi”. Arra, hogy mit fognak támogatni az országgyűlésben, azt felelte, hogy ott, ahol rombolást tapasztalnak, ki fognak állni az emberek mellett.

Az szerinte egyáltalán nem helyes, hogy a parlament által megválasztott köztársasági elnököt, nem tisztelve sem személyét, sem az ország első emberének tisztségét, ahogy nem helyes más, alkotmányos tisztségeket közbizalmi munkát végző vezetőket fenyegetni, „nem lehet felszólítani lemondásra”, ha el akarják távolítani, akkor találják meg a jogi módját ennek, de ne fenyegessenek szerinte kirúgással senkit.

Orbán egy ponton majdnem elnézést kért, de helyette inkább azt mondta, korrigálna, ha félreérthetően fogalmazott, mert olyasmit kérdeztek tőle, hogy a Fidesz tudja-e csak egyedül megvédeni a nemzeti vívmányokat. Azt mondta, nem akarta, hogy így értsék a mondatait.

Szerinte, ha a jobboldal meg tudja magát újítani, akkor gyorsan akcióképessé tudják tenni magukat, szerinte a megújulás folyamata az ősz elejére, nyár végére le is futhat. „Látni fogjuk ebben a Fideszt is, hogy hol van a helye.”

Megújulni szerinte csak úgy lehet, hogy az abban lévő emberek akarják megújítani, amiben vannak. Az első feladat szerinte, hogy az átvételt lemenedzselik, továbbá megújítják a frakciót is. „Azok, akik most bejutottak a parlamentbe, azok nem azok, akikre ott szükségünk lesz” – mondta Orbán. Azok egy előző korszakban tudtak volna jól teljesíteni szerinte. Szerinte egy ütőképes frakcióra van szükség, „egy jelentős átalakítást fogok majd támogatni.” A munkájukat segítő „szellemi műhelyek” vezetőivel is találkozni fog, hogy tanácsot kérjen – folytatta. Orbán elismételte, hogy elmennek a választókerületekbe is.

„Én ehhez a közösséghez tartozom. (…) Itt otthon vagyok. És ahogy öregedik az ember, úgy várnak tőle egyre többet” – válaszolta arra, merre van az előre.

Orbán azt mondta, mindig is szerette szervezni ezt a közösséget, az elmúlt 16 évben erre kevesebb ideje volt a kormányzás miatt. Amikor 2002-ben elvesztették a választást, akkor újra kellett szervezni mindent, mondta, akkor jöttek a polgári körök. „Most harmadjára várják tőlem ezt” – mondta az újraszervezésről.

Mozgalmiságról beszélt, arra a kérdésre, hogy mozgalmi politizálásra készül-e, azt felelte, „így döntöttek az emberek.” Szerinte itt már nincs jobb- és baloldal, már nincsenek hagyományos oldalak, hanem van nemzeti oldal, és van egy másik oldal, „a nagy brüsszeli vagy globalista”- fogalmazott. Háború, béke, nemzeti szuverenitás, gazdasáig kérdések – ezekre kell majd választ adni Orbán szerint.

Belső energiát kell szerinte felszabadítani. „Az előre a hazafiaké. A hazafiaké a jövő, a nemzeti oldalé a jövő.”

Mi lesz az ő szerepe ebben? „Nagyon sok mindent csináltam az életemben, időnként el is fáradtam. A vereség után hirtelen nem öregebbnek, hanem fiatalabbnak érzem magam, rengeteg energiát szabadított fel belőlem ez a fájdalom.” Orbán szerint nem ő fogja eldönteni, mit csináljon. „Ha azt mondják, hogy miniszterelnök úr, te nem teheted meg ebben a pillanazban, hogy a szertárban bóklásszál”, akkor megy majd és felkészíti, kivezeti őket a pályára – élt focis hasonlattal.

(Telex nyomán)