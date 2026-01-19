Anyaország :: 2026. január 19. 18:40 ::

A kipakormány még az eddigieknél is többet akar tenni a zsidóságért - várják a véleményünket

Magyarország kormánya garantálja a magyarországi zsidó közösségek biztonságát - írta a zsidóseggnyalásért európai ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebookon.



Kipás Bóka vasárnap a zsinagógában hajbókolt, ma cselekvési tervet hirdet, és még csak a hét elején vagyunk...

Bóka János bejegyzésében úgy fogalmazott: a magyar kormány segíti, hogy a sokszínű és gyarapodó zsidó közösségek tagjai "megélhessék identitásukat Magyarországon, közös hazánkban, amelynek földjéhez ezer szál köt mindannyiunkat - és ahol ezer szál köt bennünket is össze a magyar nemzet egyetlen nagy szövetében".

"Sokat tettünk, de többet akarunk tenni, mert többet kell tennünk" - jelentette ki a miniszter, hozzáfűzve: az Európa-szerte erősödő antiszemitizmus nemcsak a zsidó közösségeket fenyegeti, hanem az európai civilizáció alapjait is veszélyezteti. "Ez nem csak és nem is elsősorban a zsidó közösségek ügye" - húzta alá.

Bóka János hangsúlyozta, Magyarország kormányának feladata és felelőssége van, ezért keresik a további cselekvés és a még szélesebb együttműködés útjait.

A miniszter jelezte: az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízottként nyilvános konzultációra bocsátja cselekvési tervét



SZDSZ-es Jancsika, miközben arra gondol, mi lesz, ha nem nyeri el a gazdik tetszését a cselekvési terve, mert nekik soha semmi nem elég...

"A cselekvési terv a zsidó élet előmozdítását és a személyes, közösségi kapcsolatok erősítését, az áldozatok támogatását, a gyűlöletcselekmények megelőzését, innovatív oktatási programok megvalósítását, a zsidó közösségek és intézményeik biztonságának további megerősítését, a sport közösségformáló erejének felhasználását célozza, és hatékonyabb fellépésre ösztönzi az Európai Uniót" - magyarázta. Hozzátette: célja, hogy a cselekvési terv fő beavatkozási területein rövidtávú kísérleti projekteket valósítsanak meg, amelyek hosszabb távú átfogó programok és intézkedések alapjául szolgálhatnak.

Közölte: a cselekvési tervről a magyarországi zsidó egyházakkal, számos szakmai és civil szervezettel, valamint nemzetközi ernyőszervezettel már zajlanak az egyeztetések.

Fontosnak nevezte azt is, hogy a cselekvési tervhez mindenki hozzátehesse ötleteit és elképzeléseit, akit a jobbító szándék vezérel. Az észrevételeket és javaslatokat 2026. január 25-ig várják a sajto@eum.gov.hu címre - írta.

(MTI nyomán)