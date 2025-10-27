Anyaország :: 2025. október 27. 21:01 ::

Orbán minisztere Jeruzsálemben aggódik a folyton fokozódó antiszemitizmus miatt

Az antiszemitizmus Európa-szerte egyre erősödik - közölte az európai uniós zsidó ügyekért felelős miniszter hétfőn, Jeruzsálemből bejelentkezve a Facebook-oldalán, hozzátéve: ez nem elszigetelt jelenség, hanem sajnálatos tendencia.

Az Izraelben tárgyaló Bóka János azt írta: az antiszemitizmus erősödése nemcsak a zsidó közösségek mindennapjaira van hatással, hanem a közös civilizációs alapjainkat, az európai demokratikus társadalmak stabilitását is veszélyezteti.

"Amikor Magyarország a zsidó közösségeket védelmezi, ezeket az alapokat védelmezi" - emelte ki.

Bóka János beszámolt arról, hogy a közös fellépés lehetőségeiről folytatott eszmecserét Amiháj Siklivel, Izrael diaszpóraügyekért és antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterével.

(MTI nyomán)