Anyaország :: 2026. július 14. 11:28 ::

"Magyar Péter a platón ragadt" - az alaptörvény-módosítás másnapján is folytatódott az adok-kapok az Országházban

A miniszterelnök felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülése, Magyar Péter arról beszélt, hogy a demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék.

Magyar Péter miniszterelnök azt mondta: a demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék.

A kormányfő úgy fogalmazott: nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, "majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről vagy elrepülni az Egyesült Államokba" világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, "csak ezt a szavazóik elárulásának hívják" - mondta.

Kifejtette: az ellenzék összes károkozása közül talán az a legsötétebb pont, ahogy a saját politikai közösségükkel, a saját választóikkal bánnak, "ahogyan őket cserbenhagyták, semmibe veszik, vagy éppen megalázzák".

Magyar Péter hangsúlyozta: mi nem fogjuk magukra hagyni az embereket, sem a tiszásokat, sem a fideszeseket, sem a mi hazánkosokat, semelyik magyar embert. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük - idézte fel.

Közölte: ezt az ígéretet mindig betartják, a Tisza-kormány minden magyar embert képvisel, mert ez a mindenkori felelős magyar kormány feladata, felelőssége.

Mi Hazánk: véget ért a kampány

Véget ért a kampány, miniszterelnök úr, nem erről kellett volna beszélnie - címezte szavait a miniszerelnökhöz reagálásában Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, aki értetlenségének adott hangot az elhangzottak kapcsán.

Szerinte a beszédnek azzal kellett volna foglalkoznia, hogy a Tisza kormányzása alatt "lebontják a jogállamot, lebontják a demokráciát", egy mondattal "elzavarják" az államfőt, hogy a saját pártemberüket ültessék a helyére, és a civilizált világban példátlan módon alakítják át a közjogi szabályokat.

Toroczkai László arról beszélt, az országban jogosan alakult ki az az érzet, hogy az elit lop, korrupciós hálózatot működtet és "luxizik", sok mindenből van jogosan elegük a választóknak, ez az egyik oka, "hogy a Fidesz idáig jutott".

Kifogásolta ugyanakkor, hogy a titkosszolgálatok ellenőrzését a kormányváltás után "egy pártember kezébe adják", aki korábban a Tiszának, azt megelőzően az MSZP-nek szervezett kampányt, akárcsak azt, hogy az urambátyám-rendszer lebontásáról beszélve a kormányfő "a saját sógorát akarta kinevezni igazságügyi miniszternek".

A politikus annak a véleményének adott hangot, hogy Magyar Péter nem tud kilépni "a NER úrifiúja" szerepből.

KDNP: a kormányfő az ellenzék ellenzékét alakítja

Rétvári Bence (KDNP) felvetette: mintha Magyar Péter a kampányban, a platón ragadt volna, és "továbbra is az ellenzék ellenzéke".

Megjegyezte: noha Magyar Péter idézte beszédében Antall Józsefet, nem úgy járt el, mint a rendszerváltás utáni első miniszterelnök, akinek ugyan elég nagy konfliktusai voltak az akkori köztársasági elnökkel, de eszébe nem jutott eltávolítani vagy megszégyeníteni, esetleg hatalmában korlátozni az államfőt.

Hozzátette: Magyar Péter már a választás éjszakáján éles, személyes kirohanást intézett a köztársasági elnök ellen, akivel szemben aztán Európában példátlan módon jártak el.

Szavait a kormányfőhöz címezve hangsúlyozta: ez az ügy "azt üzeni, hogy bárki, aki önnek ellentmond, Sulyok Tamás sorsára fog jutni", majd felvetette, ez "a függetlenségnek már a látszatát sem engedi meg" az új államfőnek.

Rétvári Bence azt kérdezte: lesz-e következménye, hogy Kulcsár Krisztián, a Tisza képviselője az a lehető legtrágárabb mondatot mondta ki a parlamentben, akárcsak annak, hogy a belügyi tárca igaztalanul hivatkozott az ügyészségre egy influenszernél végzett házkutatás kapcsán?

Fidesz: nem felelt meg a felszólalás a házszabályi feltételeknek

Gulyás Gergely (Fidesz) szerint a miniszterelnök felszólalása még a házszabályi feltételeknek sem felelt meg, "hacsak nem értékeljük ilyennek a Fidesz-KDNP-nek adandó tanácsait".

Most a kormányzással kellene foglalkozni, és hogyha csak azokat az ígéreteket váltaná a kormány valóra, amelyek a Tisza Párt programjában azonnaliként szerepeltek, már az is nagyon üdvös lenne - jelentette ki.

Mint mondta: ehelyett azt látni, hogy a kormányfő az ellenzék ellenzéke vagy az ellenzék tanácsadójának szegődik, nemzeti egységről, tiszteletről és emberi stílusról beszél a hétfői alkotmánymódosítás után, amellyel kizárták, hogy az emberek azokra szavazzanak, akikre akarnak.

Úgy nyilatkozott: az eljárásmód tiszteletlenség a köztársasági elnökkel szemben, akinek a megbízatását egy mondattal szüntetik meg, majd azt vetette fel, "nagyon messzire mutató következményei" lesznek ennek a helyzetnek, hiszen a jövőben tisztességes ember nem fogja elvállalni ezt a posztot.

Hangsúlyozta: teljesen elfogadhatatlan, hogy így megalázzák a hivatalban lévő és a leendő köztársasági elnököt. Az államfői tisztséget gyakorlatilag megsemmisítik ezzel - fogalmazott.

Gulyás Gergely kifogásolta, hogy "lefejezték" az Alkotmánybíróságot. Az a lehető legkevesebb, hogy mi ettől a szavazásól távol maradtunk - jelentette ki, úgy nyilatkozva, a küzdelem demokratikus és jogállami voltát a hétfőn hozott döntések megszüntetik.

Frissítések: Tisza: cinikus és álszent, hogy azok siratják a demokráciát, akik azt 16 évig "eltemetve tartották"

Schummer Orsolya (Tisza) meglepőnek nevezte, hogy a nagy múltú politikusokat felvonultató Fidesz és a KDNP obstrukcióra sem volt képes az alaptörvény módosításának vitájában. "Ennél erősebb érv a mandátumszám korlátozása mellett, az hiszem, senkinek sem kell" - fogalmazott.

Hozzátette: valóban példátlan, hogy Európában egy államfő megbízatását egyetlen mondattal megszüntetik, de sokkal inkább példátlan az a folyamat és az az állapot, ami kialakult Magyarországon. A Helsinki Bizottságot idézve azt mondta: a jogállamiság helyreállítása érdekében igenis elfogadható közjogi tisztségviselők elmozdítása.

A Fidesz-KDNP kormányok 16 év alatt lebontották a jogállamot, és egy hibrid rezsimet építettek fel helyette, amelyben látszólag fenntartották a demokratikus intézményeket, de kiüresítették azokat, teret adva egy autoriter kormányzásnak - mondta.

A Tisza frakcióvezető-helyettese cinikusnak és álszentnek nevezte, hogy azok siratják a demokráciát, akik azt 16 évig "eltemetve tartották".

Schummer Orsolya hangsúlyozta: Sulyok Tamás is Orbán Viktortól kapta a legitimitását, ő "egy szükségmegoldásként megválasztott köztársasági elnök", aki válhatott volna méltóvá a pozíciójára, de nem vált.

Miniszterelnök: "a magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúltak volna az alaptörvényhez"

Magyar Péter miniszterelnök a hétfői ülésnapon részt nem vevő fideszes és a KDNP-s politikusokhoz fordulva azt mondta: elfelejtettek bocsánatot kérni Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztertől, akit vaksága miatt alázott meg egy "propagandista". Úgy fogalmazott: tekintsék "kivételes, aligha kiérdemelt megtiszteltetésnek", hogy a Házban Kátai-Németh-Vilmossal együtt szolgálhatják az országot.

A kormányfő azt is hozzátette: "mi soha nem fogjuk egyetlen egy fideszes képviselő ember testét, betegségét, fogyatékosságát, származását vagy életkorát politikai fegyverként használni".

Az antalli örökségről szólva Magyar Péter azt mondta: a nemzethez tartozást nem sajátíthatja ki senki sem.

Azt pedig, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az Egyesült Államokba utazott futballmeccsre, szégyennek nevezte, és úgy kommentálta: "egy hajóskapitánynak mindig a parancsnoki hídon van a helye", az ő felelőssége lett volna kimenni mécsest gyújtani, tüntetést szervezni, felszólalni, megerősíteni a még megmaradt politikai közösségét a hitében.

A kormányfő később arról is beszélt, hogy ma is az az alkotmányos feladatuk, mint az ezeréves magyar történelemben: megvédeni az országot a külső fenyegetettségtől, megvédeni a közös vagyont a kifosztástól, megvédeni a választások szabadságát az állami titkosszolgálatok beavatkozásától, megvédeni az állam gondjaira bízott gyermekeket bántalmazóiktól, és megvédeni az állam intézményeit attól, hogy egy választáson megbukott párt - jelesül a Fidesz - a saját hatalmának átmentésére használja azokat.

Magyar Péter jó pihenést kívánt Gulyás Gergelynek, a Fidesz hétfőn leköszönt frakcióvezetőjének, akinek szerinte "már rég nem kellett volna részt venni ebben a színházban".

Hozzátette: a magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúltak volna az alaptörvényhez. Az Orbán-rendszerben egyetlen ember akarata alá rendelték a parlamentet, az ügyészséget, az alkotmánybíróságot, a közmédiát, az állami vagyont, a gazdasági lehetőségeket és magát az alaptörvényt is - jelentette ki. Megjegyezte: a magyarok április 12-én erre a rendszerre mondtak egy hangos és határozott "nem"-et.

A miniszterelnök az kérdezte: a történelmi vereség után a korábbi kormánypártok képviselői azt gondolták, hogy "Sulyok Tamás üldögél még három évet a Sándor-palotában, mintha mi sem történt volna"? Lehet "bohóckodni" akár a Sándor-palota előtt, akár máshol, lehet a parlamentben vitatkozni - emelte ki, majd Gulyás Gergelyhez fordulva azt javasolta, menjen el vele meglátogatni mások mellett egy "cigány hofitársunkat", aki azért vesztette el közmunkáját és minden egzisztenciáját, mert anno nem a Fidesznek gyűjtött ajánlásokat.

Mi Hazánk: lebontják a fékek és ellensúlyok rendszerét

Toroczkai László (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy a Tisza éppen lebontja a fékek és ellensúlyok rendszerét, ezért nem bíznak benne, hogy demokráciát építene ki.

Kitért rá: a Tisza képviselői néhány napja az Európai Parlamentben megszavazták, hogy mostantól minden internetes kommunikációba, magánbeszélgetésbe mindenféle felhatalmazás nélkül bele lehet nézni. Úgy vélte, a miniszterelnök biztos azt fogja erre mondani, hogy ezzel a gyerekeket akarják megvédeni, de célzottan, a gyanúsítottakra kellene alkalmazni ezt a szabályozást, nem pedig általánosan, mert így bárkit megfigyelhetnek.

Magyar Péter miniszterelnök úgy válaszolt a képviselőnek, hogy csaknem minden tagállam támogatta ezt az uniós szabályozást, mert valóban így könnyebben elkaphatják a pedofil bűnelkövetőket. Ez egy ideiglenes szabályozás, társadalmi konzultációt tartanak majd ebben a kérdésben – tette hozzá.

A kormányfő hangsúlyozta: ők azt a rendszert bontják le, amelyben ugyanaz a politikai közösség jelölte az intézmények vezetőit. Az a céljuk, hogy soha egyetlen párt se tudja saját tulajdonaként kezelni Magyarországot, erre kaptak felhatalmazást a választóktól – jelentette ki.

Kiemelte: le kell bontaniuk az autokráciát, és meg kell akadályozniuk, hogy ne alakulhasson ki olyan rendszer, mint amilyet a Toroczkai László által államférfinak nevezett Orbán Viktor kiépített.

KDNP: tévútra lépett a Tisza

Máthé Zsuzsa (KDNP) szerint világossá vált, hogy tévútra lépett a Tisza, és a végzetes megosztottság, az önkényes politizálás szolgálatába szegődtek a képviselői. A politikai logika velejárója, hogy egy friss felhatalmazást kapott politikai közösség hátrafelé mutat, kudarcosabbra fest egy előző korszakot, de Magyarország érdekében a jövőre kell tekinteni – vélekedett.

Közölte: a miniszterelnök maffiáról beszél, miközben a jogállami kereteket felrúgva vendettát hirdetett. Korábban ő is a Fidesz táborához tartozott, most pedig azt bizonygatja, hogy milyen rossz volt az elmúlt 16 év – mondta.

Kiemelte: az elmúlt években nem ártó szándékkal valósultak meg a felújítások, a támogatások, a hitelprogramok és a béremelések. Felvetette, hogy miért kell kényszeresen mindent lebontani, átalakítani.

Megjegyezte: bosszú helyett méltányosságra és tiszteletre lenne szükség.

Magyar Péter miniszterelnök minderre úgy reagált, hogy valóban közösen kellene építeni az országot, az ellenzék mégis leszavazta az uniós támogatások hazahozatalát. A Tisza végre hazahozza ezeket a forrásokat, ezekből lehet majd fejlesztéseket megvalósítani – közölte.

Arról is beszélt, hogy sokan hitték 2010 környékén, hogy egy jó rendszer épül, hogy polgári, fejlődő, békés Magyarországot építenek, a magyarok érdekében kormányoznak. Ehelyett lemaradó gazdaság, gyűlöletkeltés, megosztás lett, magyarokat uszítottak egymás ellen – jelentette ki.

Fidesz: nem a korrupció miatt nem érkeztek Magyarországra az uniós források

Bóka János (Fidesz) saját és a Fidesz-frakció nevében is kikérte magának, hogy a miniszterelnök bárkit "morális magaslatról leckéztessen". Ábrahám Róbert "influenszer" Kátai-Németh Vilmos minisztert bíráló mondataira utalva hozzátette: a Magyar Péter egy olyan ember kijelentését kéri számon a Fidesz-frakción, aki nem tagja a képviselőcsoportnak.

Élesen bírálta a Magyar Pétert, aki szerinte napi rendszerességgel aláz meg képviselőket emberi méltóságukban, az anyai, női minőségükben, és ezért soha még elnézést nem kért. Amíg ezt nem teszi meg, addig mindaz, amit Magyar Péter mond emberi méltóságról és amit moralitásról, "az pontosan annyit ér, mint lepkefing a dzsungelben" - fogalmazott.

A fideszes képviselő, volt európai uniós ügyekért felelős miniszter az EU-forrásokról azt mondta: ezek visszatartásának oka nem a korrupcióban keresendő. Az uniós pénzek ára nem itt van, hanem valahol teljesen máshol.

Úgy vélte: ahová a Tisza Párt majd ledobja a nagy dérrel-dúrral beharangozott uniós pénzeket, ott nem új vasútvonalak, vízművek és kórházak lesznek, hanem magasabb adóterhek, banki terhek, a kis és középvállalkozások számára megszűnő támogatási formák.

Bóka János bírálta azt is, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár átadóján Magyar Péter kérésére nem lehetett ott a kecskeméti polgármester. Szerinte az előző kormányok munkájának gyümölcse a gyár létrejötte, ahogyan a Kvassay szivattyútelep és más beruházások is.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában leendő frakcióvezetőnek nevezte Bóka Jánost, megjegyezve, hogy igazán hiteles, fideszes frakcióvezető lesz az SZDSZ-ből kinőve.

A Mercedes gyár átadása kapcsán közölte: valóban ő kérte meg a Mercedes Magyarország vezetőit, hogy húzzák le a listáról a kecskeméti polgármestert, mert nem hajlandóak egy "közpénz-tolvajjal" együtt átadni üzemet. Arra hivatkozott: a nemzeti bank alapítványának ügyében kecskeméti a Neumann János Egyetem alapítványából 127 milliárd forint közpénzt tüntettek el.

Bóka Jánosnak az uniós forrásokra vonatkozó bírálatára azt válaszolta: ha a volt uniós ügyekért felelős miniszteren múlt volna, akkor egy forint uniós forrás sem jött volna haza. "Miért nem állt oda a miniszterelnök elvtárs elé és mondta azt, hogy hagyja abba az ipari méretű korrupciót, hogy szólítsa föl a vejét, a gyerekkori barátját, gázszerelőjét, strómanját, hogy ne lopjanak el ezermilliárdokat?" - tette fel a kérdést.

Jelezte: több százmilliárdos, ezermilliárdos ügyek vannak a "szekrényben", van, ahol 20 százalékot loptak el, van, ahol 80 százalékot, és ezek az igazságszolgáltatás elé fognak kerülni, büntetőeljárások lesznek.

Tisza: az Orbán-kormány meghamisította a statisztikákat

Bódis Kriszta (Tisza) a szegénységi adatokról szólva arról beszélt: az "orbáni önkényuralom védelmezői" az ellenzék padsoraiból folyamatosan olyan képet próbálnak festeni az intézkedéseikről és a magyar valóságról, amely nem csak hamis, de egyenesen sértő arra a több millió magyar emberre nézve, aki nap mint nap a puszta megélhetéséért küzdenek.

Szerinte az Orbán-kormány azért tudta 16 évig megtartani a hatalmát, mert rendszerszinten eltorzították, önkényesen leuralták a valóságot, meghamisították a statisztikákat, manipulálták az információkat

Magyar Péter kormányfő válaszában a fideszes KDNP-s képviselőkre utalva arról beszélt: hálás azért, hogy Bódis Kriszta el tudta viselni azt a rengeteg gyalázkodást, "alantas, gusztustalan, embertelen vádat", amit olyanok szórtak rá, akik most "jó farizeusként" a Tiszán kérik számon a hangnemet. "Köszönjük, hogy kibírtad anyaként, nőként, emberként ezt a rengeteg vádat" - tette hozzá, arra szólítva fel a fideszes képviselőket, hogy a kérjenek bocsánatot a Bódis Kriszta elleni közpénzből folytatott "rágalomhadjáratért".

Magyar Péter megköszönte a Tisza közösségének is, hogy kiálltak Bódis Kriszta mellett, és példát mutattak emberségből több mint két éven keresztül.

"Köszönöm az egész közösségünknek, s azt üzenem minden tiszásnak, minden Tisza-szigetnek, hogy augusztus 20-án találkozunk Budapesten egy nagy országos találkozón" - mondta.

(MTI nyomán)