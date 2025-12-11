Anyaország, Publicisztika :: 2025. december 11. 10:36 ::

Nincs hét zsidók előtti hajbókolás nélkül

Bóka János „antiszemitizmus elleni megbízott” immáron „visszatérő vendég” portálunk hasábjain, nem is személye olyan fontos, mert behelyettesíthető lenne bárkivel a volt SZDSZ-es figura, hanem az, hogy bemutassuk most már hétről hétre a Fidesz filoszemitizmusát általa. Ugyanis erre lett kijelölve, hogy ezt demonstrálja állandóan. Többen jelezték egyébként, hogy Bóka maga is zsidó származású. Lehet, ez a lényegen mit sem változtat, nyilván nem volna meglepő.

A múlt héten maga Orbán Viktor jelentette be, hogy a kormány 8,5 milliárd forintot adományoz a Mazsihisz kórházának, ahol ráadásul még faji alapon is szelektálják a betegeket , magyarán a zsidókat előnyben részesítik.

Erre a hétre is jutott valami, Bóka most arról számolt be, hogy látogatást tett az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen.

– Az intézmény Magyarország egyik legrégebbi felsőoktatási intézménye, amely fontos szerepet tölt be a hazai zsidó szellemi életben. Megállapodtunk, hogy az OR-ZSE-n felhalmozott tudásra és tapasztalatokra építve együttműködünk az antiszemitizmus elleni küzdelemben és a zsidó élet előmozdításában – teszi le a hűségesküt sokadjára a Fidesz nevében, ám ezt nyilván nem lehet elégszer hangsúlyozni.

Valószínűleg egy előkészítésről van szó, és hamarosan Orbán Viktor is meg fog jelenni a rabbiképzőn, ugyanis a zsidó kórházban való hajlongás alkalmával már kijelentette a miniszterelnök, hogy a következő időszakban egyebek mellett sor kerül az Országos Rabbiképző felújítására. Azt tehát egyelőre nem tudjuk, ez hány milliárd forintjukba fog kerülni a magyar adófizetőknek, de hogy megtörténik, az egészen biztos.

Természetesen a „zsidó reneszánsz” országában nem ez lesz az első támogatás, volt az elmúlt években már szép számmal. Például 2024-ben a kormány 635 millió forintot szánt a rabbiképző felújításának tervezésére, majd 2025-ben kiírták az épület átalakítására/korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzést is.

Nehéz dolga lenne egyébként annak, aki arra vállalkozna, hogy tételesen kigyűjti a támogatási tételeket és összegeket, amelyeket a kormány az elmúlt években zsidó szervezetek számára adományozott. Megpróbáltam nekifutni a világháló segítségével egyszer, de olyannyira sok és szerteágazó volt, hogy inkább feladtam. De egy adatot azért itt hagynék: a kormány 2025-ben egymilliárd hatszázezer forint forrást különített el csak holokauszt-megemlékezések támogatására. Egészen döbbenetes. Előre is boldog hanukát, Magyarország!

