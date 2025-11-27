Anyaország :: 2025. november 27. 21:26 ::

"Felelősséget érzünk az összes európai zsidó közösség biztonságáért"

A JNS nevű „amerikai” portálnak nyilatkozott Bóka János, a kormány antiszemitizmus elleni megbízottja. Az amerikai jelző nem véletlenül került idézőjelbe, ugyanis bár az Egyesült Államokban működik a portál, a zsidó érdekek szószólójaként funkcionál.



A JNS célja nyíltan az, hogy „őszinte zsidó újságírással” mutassa be a zsidó világot, és különösen Izraelt, úgy, hogy szerinte mentes a cionizmus-ellenes elfogultságtól, ezt írta róla például az általunk is jól ismert Neokohn. Ennélfogva cikkeinek, elemzéseinek és véleményrovatainak többsége markánsnak Izrael, illetve zsidó közösségek álláspontját támogatja.

Bóka az interjúban természetesen kijelentette, hogy nem ismerik el a palesztin nép jogát a saját államisághoz.

1988-ban a Palesztin Hatóságot ismerték el a palesztinok képviselőjeként, akik a „nép önrendelkezési jogát” gyakorolják – mondja. Hozzáteszi, a jelenlegi értelmezésünk szerint ez nem a palesztin állam elismerése. Ez csak a Palesztin Hatóság elismerése a palesztin nép képviseleti szervezeteként.” Szerinte a palesztin állam elismerése veszélyeztetné a régió biztonságát. Továbbá kritizálta az Európai Unió politikáját, ezért „kiszorult az EU a közel-keleti folyamatokból”, ezt nyilván úgy kell magyarra fordítani, hogy még az EU sem volt elég filoszemita a Fidesz mércéjével nézve.

Újra szóba került az „antiszemitizmus elleni fellépés” fontossága is.

„Garantáljuk Magyarország sokszínű és élénk zsidó közösségeinek biztonságát, és támogatjuk fejlődésüket. Felelősséget érzünk az összes európai zsidó közösség biztonságáért és jólétéért is, mert az európai zsidó élet a közös európai örökség része”, mondta, ami azért különösen döbbenetes, mert néhány hónapja Gulyás Gergely fogalmazott úgy egy kormányinfón, hogy a magyar kormány várja a Nyugat-Európából „az antiszemitizmus elől menekülő” zsidókat is. Ez szintén ebbe a képbe illeszkedik, tehát a tömeges zsidó migráció előkészítésének irányába.

Bóka azt is leszögezte, hogy „nem csak a nyílt antiszemitizmus ellen lépünk fel, hanem az ellen is, amikor az antiszemitizmust anticionizmusnak vagy Izrael-ellenességnek álcázzák.” Tehát Izrael nem tűr semmilyen kritikát, hazai csahosainak egyike pedig teljesíti is ezt a parancsot. Elmélkedett még a „radikális iszlamista mozgalmak és szélsőbaloldali aktivisták együttműködéséről”,

és ez szerinte a „zsidó-keresztény európai civilizáció” elleni támadás része. A valóságban „zsidó-keresztény európai civilizáció” persze nem létezik. De ezt nem látni a hatágú szemellenzőtől.

H. V. – Kuruc.info

