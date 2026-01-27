Anyaország, Holokamu :: 2026. január 27. 11:09 ::

Bóka megint Izraelben bizonygatja, hogy ők a leghűségesebb talpnyalók

"A holokauszt nemzetközi emléknapján, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján az elmondhatatlanra keresünk szavakat, embernek akarjuk látni azokat, akiket emberi mivoltuktól megfosztottak, a jövőt, az életet fürkésszük a halál árnyékában" - közölte az európai uniós ügyekért a zsidóseggnyalásért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Bóka János írta, hogy ma sokszor fogják hallani, hogy "soha többé!". Feltette a kérdést: "de mit jelentenek most Európában ezek a szavak, amikor új gettók falait látjuk emelkedni: nem kőből vagy deszkából épült falakat, de falakat mégis?"

Hangsúlyozta, "ha Európa újra magára hagyja zsidó közösségeit, újra megtagadja a zsidó–keresztény örökségét, akkor önmagát tagadja meg, ez nem kizárólag és nem is elősorban a zsidó közösségek ügye, hanem minden európai ember közös felelőssége".

A miniszter bejegyzése szerint Magyarország garantálja zsidó közösségei biztonságát, zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus minden formájával szemben, és stratégiai partnerséget épít Izrael állammal.

"Sokat tettünk, de többet akarunk tenni, mert többet kell tennünk. Legyünk elég bölcsek ahhoz, hogy soha ne feledjünk. Legyünk elég bátrak ahhoz, hogy szembenézhessünk a múlttal. Legyünk elég erősek ahhoz, hogy a múlt terhével a vállunkon alakíthassuk a jövőnket. Az áldozatok emlékéből fakadjon áldás!" - fogalmazott Bóka János.

72 ezer palesztin lemészárlása után is képesek az antiszemitizmus miatt ajvékolni

(MTI nyomán)