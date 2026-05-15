Publicisztika :: 2026. május 15. 16:50 ::

Shalom u'vracha, Bóka János!

Miközben a figyelem ma arra irányul, hogy Magyar Péter – a tőle megszokott prolihergelő stílusában – alázza a volt fideszes minisztereket, akik szó se róla, egyébként ettől függetlenül meg is érdemlik ezt, van azért még egy „számadás”, amiről eddig nem esett szó. Bóka János, a kormány – immár volt – antiszemitizmus elleni megbízottja is elkészítette dicsőséges mérlegét. Bóka visszatérő „vendég” portálunkon, úgy illik, hogy méltóképpen „búcsúztassuk”.



Bóka Facebook-oldalán számol be az elmúlt években tett szolgálatairól, mely a hazai és a nemzetközi zsidóság szolgálatát jelenti természetesen. A beszámoló nem rövid, hiszen munkássága bővelkedik „eredményekben.” Leszögezi, hogy 2026. május 9-én Magyarország új miniszterelnökének megválasztásával az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízotti feladata is megszűnt. Ez kétségkívül jó és üdvözlendő hír!

Beszámolójában hangsúlyozta, hogy Magyarország ma Európa egyik legnagyobb és legbiztonságosabb zsidó közösségének ad otthont, amely szerinte tudatos kormányzati döntések eredményeként erősödhetett meg. Természetesen a NER védjegyévé vált „zsidó reneszánsz” kifejezést is alkalmazza. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Európa-szerte növekszik az antiszemitizmus, különösen az online térben és a nyugat-európai egyetemeken.

Fontos volt számára, „hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem ne merüljön ki az antiszemita gyűlöletcselekmények elkövetőivel szembeni fellépésben, hanem a megelőzés, a sérelem elszenvedőinek támogatása és a reparálás egyaránt figyelmet kapjon.”

Bóka János szerint a magyar uniós elnökség idején kiemelt figyelmet fordítottak az antiszemitizmus elleni európai fellépésre. Ennek részeként a kormány elfogadta az Antiszemitizmus Elleni Nemzeti Stratégiát, Budapesten és Brüsszelben nemzetközi konferenciákat szerveztek, valamint egy mind a 27 uniós tagállam által támogatott politikai nyilatkozatot is elfogadtak.

A megbízott fontos eredményként említette a zsidó közösségekkel folytatott párbeszéd erősítését, a Sorsok Háza projekt újragondolását, valamint azt, hogy Magyarország nem engedte fellépni az Izrael-ellenes retorikájáról ismert Kneecap zenekart. Beszámolójában kitért arra is, hogy a kormány támogatja a 2028-as budapesti Makkabi Európa Játékok megrendezését, továbbá 13,5 milliárd forintot biztosít az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem felújítására.

Bóka János szerint az antiszemitizmus elleni fellépésnek „nemzeti minimumnak” kell lennie Magyarországon, ezért ellenzékből is ezen fog dolgozni a jövőben.

Természetesen ebben Magyar „ Shalom ” Péter is partner lesz, ugyanis lényegében az első üzenete volt a választást követő napokban a hűségeskü : Magyarországon továbbra is zéró tolerencia lesz az antiszemitizmussal szemben!

Gondolom, azt már csak a rend kedvéért kell hozzáfűznöm olvasóink számára, mit is jelent az úgynevezett antiszemitizmus. De azért megteszem.

A magyar nép azon részének természetes szellemi és anyagi önvédelmi reflexe, akik képesek felismerni, hogy a szolgai Izrael-barátság és a filoszemitizmus súlyos károkat okoz a magyar szuverenitásnak, és képesek komplexen gondolkodni, történelmi kontextusba helyezni a magyarság és a zsidóság viszonyrendszerét, ebből pedig levonni a következtetéseket, hogy a mai napig nyomás alatt áll a magyarság a nemzetközi zsidó gyarmatosító törekvések által. De nem csupán nyomás alatt áll, hanem komoly, döntő befolyása van arra, hogy Magyarországon milyen a gazdasági, társadalmi és politikai rendszer. Nos, ez az úgynevezett „antiszemitizmus”...

Henney Viktor – Kuruc.info