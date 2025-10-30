Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. október 30. 09:21 ::

A civilek ezreinek haláláért felelős Ben-Gurion emléke előtt tisztelgett Orbán "antiszemitizmus elleni" megbízottja Izraelben

Portálunkon ugyan beszámoltunk már arról, hogy Bóka János, a kormány „antiszemitizmus elleni megbízottja” Jeruzsálemben aggódott a mindig csak fokozódó antiszemitizmus miatt, sőt napok óta Izraelből írja bejegyzéseit, de legutóbbi cikkünk óta sem állt le, gyakorlatilag ontja magából a szolgai zsidóimádatot, járt izraeli labdarúgó-kupadöntőn, holokauszt-emlékközpontban, és felsorolni is nehéz lenne, hol még. Mi pedig természetesen elhisszük, hogy ezt nem az adófizetők pénzén teszi. Jelen pillanatban egyébként nem kevesebb, mint 16 (!) Facebook-bejegyzésnél jár október 27-e óta.



A fénykép alapján még az izraeli ceremóniamester fején sincs kipa, de Bóka természetesen nem hagyhatta ki (fotó: az SZDSZ-es Facebook-oldala)

David Ben-Gurion (1886–1973) Izrael Állam alapító atyja és első miniszterelnöke volt. A modern Izrael történetének egyik legmeghatározóbb alakja, aki kulcsszerepet játszott a zsidó állam létrehozásában és megszilárdításában. 1886. október 16-án született Plonskban (akkor Oroszország, ma Lengyelország), eredeti neve pedig David Grün. Majd Palesztinába vándorolt ki 1906-ban, a cionista mozgalom lelkes tagjaként. Részt vett több korai cionista és szocialista szervezet (pl. Poalei Cion) munkájában. A brit mandátum idején a Zsidó Ügynökség (Jewish Agency) vezetőjeként ő képviselte a palesztinai zsidóságot a nemzetközi fórumokon.



Lerótta kegyeletét Herzl Tivadar emléke előtt is, ahogy David Ben-Gurion sírjánál is járt. De ki is volt utóbbi?

1948. május 14-én Ben-Gurion olvasta fel Izrael függetlenségi nyilatkozatát, amellyel hivatalosan is megszületett a zsidó állam. Az Izraeli Függetlenségi Háború idején ő szervezte meg az ország védelmét és az izraeli hadsereg (IDF) létrehozását. Miniszterelnökként és hadügyminiszterként döntő szerepe volt az állam intézményrendszerének felépítésében, a bevándorlási hullámok kezelésében és a gazdaság megszervezésében.

Erősen hitt abban, hogy a zsidó népnek saját földre és önálló államra van szüksége, és ezért pragmatikus, de határozott politikát folytatott. Egyébként szocialista alapelveket vallott, de természetesen mindig a zsidó érdek állt a fókuszban. Kiemelten támogatta a kibucok (mezőgazdasági közösségek) létrejöttét és a honvédelem megszervezését. 1973. december 1-jén hunyt el, 87 évesen.

Vannak azonban érdekesebb kérdések is „Izrael atyjának” életében. Egy alkalommal azt állította: „Ha én arab lennék, sosem fogadnám el Izrael létét.” Ez mutatja, tudta ő, mi a valóság. Persze nem arab volt, hanem zsidó. Mégpedig a „legjavából”.

Nevéhez fűződik 1948-ban az első háború után 700 ezer palesztin menekült visszafogadásának megakadályozása. Márpedig ez a döntés alapozta meg a palesztin menekültkérdést, ami azóta is az egyik legélesebb konfliktuspont Izrael és a palesztinok között.

Az 1950-es évek elején több esetben katonai megtorló akciókat engedélyezett Jordánia vagy Egyiptom felől érkező beszivárgók ellen, amelyek során arab civilek is meghaltak.

Néhány híres kijelentése:

Nem számít, mit mondanak a gojok (nem zsidók), az a fontos, mit csinálnak a zsidók.

A palesztinkérdés megoldása nem politikai, hanem demográfiai kérdés.

Izraelnek mindenekelőtt zsidónak kell maradnia, még ha ez demokráciaellenes döntéseket is jelent.

Természetesen nehéz megbecsülni, hogy konkrétan Ben-Gurion döntései nyomán hány palesztin civil vesztette életét, de nem kevés, legalább 10-15 ezer kioltott emberéletről volt szó.

De tudunk egészen konkrét esetekről is, amikor az 1950-es évek elején (különösen 1950–1953 között) az izraeli hadsereg több „megtorló hadműveletet” hajtott végre Jordánia, Egyiptom vagy a Gázai övezet irányába, válaszul beszivárgók támadásaira. A legismertebb mészárlás a Qibya-incidens volt 1953-ban, ott 69 civil halt meg, főként nők és gyermekek. Ez Ben-Gurion kormánya alatt volt, és Ariel Saron egysége hajtotta végre.



Ennyi maradt Qibya faluból (fotó: english.wafa.ps)

Bóka János közösségi médiás bejegyzéseiben egyébként most a napokban is gyakran írt a béke fontosságáról, miszerint közösen „harcolnak a békéért”. Ismerjük, milyen ez a zsidó „béke”. Már a kezdeti szakaszai, vagy mondjuk úgy, az alapkőletétel is civil életek vérével volt öntözve...

Henney Viktor – Kuruc.info

Orbán SZDSZ-es miniszterének további "zsidó-keresztény" kalandjaiból:

Korábban írtuk: Orbán minisztere Jeruzsálemben aggódik a folyton fokozódó antiszemitizmus miatt