Háború, Külföld :: 2026. július 11. 21:16 ::

Modzstaba Hamenei: nemzetünk követeli, hogy bosszút álljunk

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei az iráni állami médiának nyilatkozva azt mondta, bosszút kell állni apja, Ali Hamenei ajatollah gyilkosain, Izraelen és az Egyesült Államokon – írja a CNN. „Nemzetünk követeli ezt, mindenképpen bosszút kell állnunk” – mondta Hamenei, akit apja februári halála után neveztek ki a posztra. A legfőbb vezető annyit tett még hozzá, hogy a bosszúra hamarosan sor kerül.

Modzstaba Hamenei pár órával azután beszélt erről, hogy kiderült, az izraeli titkosszolgálat arról értesítette az amerikai kormányt, hogy merényletet tervezhetnek Donald Trump elnök ellen.

(Telex)