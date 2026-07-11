Anyaország :: 2026. július 11. 21:48 ::

Hegedűs Zsolt legalább 20-25 százalékos béremelést lát szükségesnek az egészségügyben

A Deutsche Welle-nek adott interjút Hegedűs Zsolt, a kormány egészségügyi minisztere.

Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni, aki szeret táncolni, aki őszinte, és aki szeretne valamit tenni Magyarországért és a magyar egészségügyért – olvasható a Telex erről szóló cikkében.

Azt is mondta, a humánerőforrás hiánya nagy probléma itthon, mert hozzá hasonlóan sok magyar szakdolgozó ment el külföldre.

Minimum 20-25 százalékos béremelésről beszélt a riportban, hozzátéve, a várólisták csökkentését kell szorgalmazni, betegközpontú rendszert kiépíteni.

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