Újabb fordulat: Erdogan mégis "engedélyezi" a svéd NATO-csatlakozást

Beleegyezett a török elnök abba, hogy minél hamarabb a török parlament elé terjeszti Svédországnak a NATO-hoz való csatlakozási kérelmét - közölte a Reuters tudósítása szerint Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hétfőn, a vilniusi NATO-csúcstalálkozó előestéjén. A Politico ennél konkrétabb üzenettel közölte a hírt: értékelésük szerint Törökország gyakorlatilag feladta az eddigi ellenkezését, és most már támogatja Svédország NATO-tagságát. Joe Biden amerikai elnök rögtön üdvözölte a török elnök döntését, a svéd miniszterelnök pedig hatalmas lépésről beszélt a NATO-tagság felé. /Bővített hír./





Fotó: Yves Herman / AP

"Örömmel jelenthetem be, hogy Erdogan elnök beleegyezett abba, hogy a lehető leghamarabb továbbítsa a svéd csatlakozási jegyzőkönyvet a török nemzeti gyűlésnek, és szorosan együttműködik a gyűléssel a ratifikáció érdekében" - mondta Stoltenberg egy sajtótájékoztatón. A Politico értelmezése szerint mindez gyakorlatilag azt jelenti, hog Erdogan feladta az eddigi követelőző stratégiáját, mert azokat lényegébden teljesítették a svédek, és így mostantól már támogatja az északi ország NATO-tagságát. Stoltenberg a tájékoztatón azt mondta: világos elköteleződést kapott Erdogantól a svéd NATO-tagság támogatására, és így Svédország teljes jogú tagjává válik a védelmi szövetségnek.

Nagyon úgy tűnik, hogy a vasárnap esti telefonbeszélgetés során a török és az amerikai elnök ezt a kimenetet már előre leegyeztette, hiszen percekkel azután, hogy megtette a bejelentést Jens Stoltenberg, kiadott egy közleményt a Fehér Ház Joe Biden amerikai elnök nevében, aki üdvözölte azt a bejelentést, hogy Erdogan elnök a török parlament elé terjeszti gyors jóváhagyásra a svéd NATO-csatlakozást, és így Svédország lesz a katonai védelmi szövetség 32. tagja. A közlemény nem említi meg Magyarországot, noha a magyar parlamentnek is jóvá kell még hagyni a svéd csatlakozást. Ez arra utal, hogy a tengerentúlon abból indulnak ki: mivel eddig is lekövette a török vezetés (időhúzó, bár konkrét követeléseket is tartalmazó) stratégiáját a magyar parlament (konkrét követelések nélkül), így most a törökök jóváhagyási ígéretéhez is igazodni fog a magyar lépés.

Ez komoly fejlemény, és megnyithatja az utat a közeljövőbeli svéd NATO-csatlakozás előtt, főleg annak tükrében, hogy ma kora délután Erdogan még egészen másról beszélt: konkrétan azt szabta feltételül a svéd csatlakozás jóváhagyására, hogy cserébe az EU is indítsa meg a törökökkel a csatlakozási tárgyalásokat. Aztán erre a váratlan árukapcsolásra rögtön hideg reakciókat kapott a nyugati országoktól, igaz, könnyen lehet, hogy fegyverrendszerekhez való hozzájutás állt a diplomáciai manőver mögött, illetve hazai "fogyasztásra", ellenségkép gyártásra is szolgálhatott a ma kora délutáni török elnöki bejelentés.

Egyelőre persze érdemes óvatosan kezelni a török elnöki engedményt, lehetnek még fordulatok az ügyben, mindenesetre az, hogy elvileg rövidesen a török parlament elé kerül tárgyalásra a téma, kézzelfogható közelségbe hozza a svéd NATO-csatlakozást, főleg azután, hogy a svédek számos korábbi török követelést teljesítettek ezért cserébe. A török jóváhagyás után/mellett már csak a magyar parlament mielőbbi jóváhagyása lenne szükséges, bár ez a nyári szünetben csak rendkívüli üléssel lenne lehetséges, így esélyes, hogy a svéd NATO-tagságból jogilag leghamarabb csak az ősszel lesz valami - írja a Portfólió.