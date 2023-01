Extra, Videók :: 2023. január 3. 16:26 ::

Jobb a tűzijátéknál - White Lives Matter-pánik Rotterdamban

„Rasszista” és „diszkriminatív” üzenetekkel nyitotta az új évet Rotterdam, reméljük, hogy azóta már kiheverték a komoly megrázkódtatást.



Fotó: Tobias Kleuver/ANP

A rotterdami Erasmus-híd hagyományosan az egyik központja a szilveszteri ünnepségeknek, s annak dacára, hogy a nagy szél miatt a hídról nem lőttek idén tűzijátékot, valami sokkal menőbb dolog történt ugyanott. Az ünneplők többek között a „White Lives Matter”, a „Happy White 2023” és a híres 14 szót, vagyis a „We must secure the existence of our people and a future for white children” („Biztosítanunk kell a fehér ember fennmaradását a fehér gyermekek jövője érdekében”) láthatták az Erasmus-híd oldalára kivetítve.

A kiírt üzenetek „nagy riadalmat keltettek sokakban”. A hack egyébként azért is sikerült jól, mert az utóbbi szöveg az RTL 4 TV-csatorna képernyőjén is látható volt.

Miután Rotterdam apraja-nagyja összeszaladt, Ronald Buijt alpolgármester nyilatkozott a „megrémített” lakosok nevében. Ahogy az RTL Nieuws-nak elmondta, „a hídra vetített szövegek sértőek és megosztóak”, kifejtette, hogy „Rotterdamban mindenki egyenlő”, valamint leszögezte, hogy „ezek a srácok egy másodpercnyi figyelmet nem érdemelnek”.

Az RTL 4 adása mellett természetesen az ünneplők is készítettek videókat, ezek azóta a közösségi médiában keringenek. Egy szemtanú nyilatkozata szerint az esemény „sokkoló volt”. Szerinte „ez így nincs rendben és nagyon gyáva húzás volt”. „Szerintem egy ilyen esetnek nem szabadna megtörténnie a társadalmunkban, különösen nem Rotterdamban” – fejtegette tovább az ostoba agymosott.

Hogy az éjféli meglepetést honnan küldték a hídra, nem derült ki pontosan. A rendőrség (!) először csónakra gyanakodott, de inkább valószínű, hogy egy közeli házból dolgoztak az „államellenes bűnözők”.

Személy szerint én úgy gondolom a reakciók és a pánik nyomán, hogy egy ilyen magából kifordult, életképtelen társadalmat egész egyszerűen jó buli sokkolni, ha más nem, legalább a rettegők ledöbbent arca miatt. Valószínűleg a „bűntényt” elkövetők fejében is hasonló járhatott, a foglalkozás pedig elérte célját, különösen, hogy a fősodratú médiába is bekerült az akció.

Soha rosszabb évkezdést Rotterdam utcáin!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info