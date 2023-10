Háború :: 2023. október 18. 13:51 ::

Török városokban tüntettek, Erdogan szerint Izrael hazudik

Több törökországi városban tüntettek Izrael ellen szerdára virradóra, a gázai kórház melletti robbanás nyomán feldühödött tiltakozók helyenként a rendőrökkel is összecsaptak.

Palesztin zászlókat lengető demonstrálók tüntettek Izrael ankarai nagykövetségénél és számos más városban is, ahol Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak. Az isztambuli konzulátusnál a rendőrök paprikaspray-vel és vízágyúkkal oszlatták fel a több ezer fős tömeget. Tüntetők egy csoportja a konzulátus épületébe is megpróbált behatolni, öt embert őrizetbe vettek. A külképviseletnél továbbra is magas a biztonsági készültség, a nap folyamán újabb megmozdulásokra számítanak.

Recep Tayyip Erdogan török elnök az X közösségi oldalon "#FakeNews"-nak, vagyis álhírnek nevezte Izrael azon állítását, hogy az Iszlám Dzsihád a felelős az esetért. A kórház melletti robbanás Erdogan szerint "a legújabb példája az embertelen izraeli támadásoknak".

Az izraeli nemzetbiztonsági tanács (NSC) arra figyelmeztette az izraeli állampolgárokat, hogy ne utazzanak Törökországba, mert félő, hogy ott támadások célpontjaivá válhatnak. Az éppen Törökországban tartózkodó izraelieknek pedig azt javasolták, mielőbb hagyják el az országot.

A felhívást követően izraeli légitársaságok jelezték, hogy járatokat indítanak szerdán Isztambulból a távozni kívánó izraeli állampolgárok számára.

(MTI nyomán)