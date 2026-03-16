Háború :: 2026. március 16. 09:45 ::

Az izraeli hadsereg szárazföldi hadműveletet indított Dél-Libanonban

Izrael szárazföldi hadműveletet indított az utóbbi napokban Dél-Libanonban azzal a céllal, hogy megnövelje az ütközőövezet mélységét a Hezbollahhal szembeni háborújában, és ezáltal jobban tudja védeni az észak-izraeli lakosokat a síita milícia rakétatámadásitól - jelentette be hétfőn a hadsereg szóvivője.

A Hezbollah március elején támadta meg ismét Izraelt, két nappal azután, hogy utóbbi és az Egyesült Álamok összehangolt offenzívát indított Irán ellen, amely a libanoni síita milícia támogatója.

A szárazföldi műveletet megelőzően a légierő és a tüzérség szombaton napközben támadta a Hezbollah feltételezett infrastruktúráját, majd egy hadosztály nyomult be a területre aznap késő este, megütközött fegyveres milicistákkal, és megölte őket - közölte a katonai szóvivő. A hadosztályt további egységek követik a mélységi behatolásban - tette hozzá.

Hétfőn reggel megszólaltak a légoltalmi szirénák Izrael északi részén, Kirját Smóna városban, valamint a környező településeken, köztük Miszgav Am és Tel Háj területén, figyelmeztetve a lakosokat a Hezbollah újabb rakéta- és dróntámadásaira. Eközben Izrael más részein, amelyek a hatóságok szerint kevéssé vannak kitéve rakétatámadás veszélyének, két heti szünet után újra kinyitottak az iskolák, de csak azok, amelyeknél van légoltalmi óvóhely.

(MTI)