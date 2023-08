Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2023. augusztus 2. 11:53 ::

Élünk és virulunk, elvtárs!

Az idei év folyamán hiába került több botránnyal is kapcsolatba a Szikra Mozgalom, a jelek szerint továbbra is élnek és virulnak. E szerint a hatóságok még csak meg sem kísérelték a szervezet körüli vizsgálatot, pedig arra a februári magyarverések vagy a pedofiltartalmak bőven szolgáltattak volna okot. „Valahogy” azonban minden esetben sikerült megúszniuk az egész dolgot Jámboréknak, s azt leszámítva, hogy valamennyire azért összemosódott a Szikra neve a történtekkel, nagyjából hitelvesztés nélkül tudtak kikecmeregni mindebből. Ezt nyilván elősegítette a „nemzeti Magyarország” hatóságainak léhasága, ennyit arról, hogy ebben az országban kiket üldöznek és miért.

A karaván annyira jól halad, hogy a Szikra Mozgalom tető alá hozott egy viszonylag rövid nyári tábort is 2023. augusztus 18. és 20. között, de ha már itt tartunk, Facebook-oldaluk tanúsága szerint vígan pultozgatnak is a nyári melegben. (Megjegyzem, mindezt a megfelelő hatósági vizsgálatok után ugyanúgy megtehették volna, ha tisztának bizonyulnak, de a tűzpróba ugyebár nem jött el soha.)

A „fasiszta Magyarországon” megrendezett dzsembori a Fejér vármegyei Bodajkon lesz az ún. Falutáborban (ezen a ponton képzeljük el, hogy mondjuk 1935-ben valaki hasonló marxista rendezvényt szervez a valóban fasiszta Olaszországban... még viccnek is szánalmas, nem?), erről már korábban cikkeztek a nemzeti oldalon, ám mivel azóta az írás nem frissült, így feltételezem, hogy sem a Bodajki Falutábor vezetősége, sem Törő Gábor országgyűlési képviselő nem volt hajlandó válaszolni a feltett kérdésekre a Magyar Jelen munkatársainak.



Igazából ez a kép származhatna a Tanácsköztársaság idejéből is, de 2023 augusztusáról beszélünk. Itt a rendszert úgy "döntik meg", hogy Tiszáékkal ellentétben ez a rendszer még falaz is nekik (fotó: Szikra Mozgalom Facebook-oldal)

Tehát „nemzeti, keresztény” hazánkban, ahol állítólagosan „elnyomásban” részesülnek az LMBTQ-emberek, a baloldalt pedig sérelem éri sérelem hátán, lazán lehet egy marxista tábort szervezni, ráadásul egy olyan körzetben, ahol a térségi országgyűlési képviselő fideszes (meg amúgy a polgármester is), továbbá a Falutábor pedig láthatóan a NER kegyeltje (lásd a Magyar Jelen cikket feljebb). Erre mondják azt, hogy a látszatszabadságharcokat nem csak Brüsszellel vívjuk, de országon belül is.

Egyébiránt a program úgy néz ki, ahogyan azt egy marxista táborban elképzeljük (mondjuk az nem rossz, hogy a Fidesz oligarchái által „munkaalapú társadalomnak” csúfolt jelenlegi rendszert is kritizálni fogják egy előadásban, a nagyobb baj az, hogy nyilván marxista szemszögből), de a kedvencem (és nem csak azért, mert jómagam is aktívan foglalkozom filmekkel) akkor is a Filmklub, ahol nem más lesz az alany, mint az Erőltetett menet. Itt elsőre az ember – a miliő ismeretében – teljesen jogosan gondolná, hogy az 1989-es magyar-amerikai holokauszt-filmről beszélünk, melyben Radnóti életét dolgozzák fel, de nem így van. Az Erőltetett menet, kérem alássan, egy 2021-es kínai dokumentumfilm is, amely a kínai gazdaságról szól és bizonyára rendkívül érdekes lehet – minden irónia nélkül. Persze a Szikra nyilván ebből is azt hozza majd ki, hogy a marxizmus a megoldás minden gondra, bajra.

No, de komolyra fordítva a szót, játsszunk el a gondolattal, hogy a magyar szélsőjobboldal is szervez egy hasonlóan értelmiségi programokkal (előadások, beszélgetések, filmklub stb.) tarkított, nyíltan meg is hirdetett tábort. Nagyjából hány percnek kellene ahhoz eltelnie, hogy a rendőrségtől kezdve a TASZ-ig bezárólag mindenki az adott település elöljáróinál kilincseljen, mégis hogyan engedhetik be a „nácikat” xy helyre? Szerintem meghirdetéstől számítva nagyjából 10-15-nek. A szélsőbal pedig? Az antifasiszta veszély ellenére úgy szerveznek tábort, hogy a hazai „nemzeti oldal” még falaz is nekik. Ilyenkor érzi az ember tényleg reménytelennek ezt az országot.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info