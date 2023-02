Anyaország, Elcsatolt részek :: 2023. február 8. 21:13 ::

A szlovák külügyér szerint területi követeléseink lehetnek irányukba - Szijjártóék pedig nagyon felháborodtak ezen

„Ha Vlagyimir Putyin sikeres lett volna Ukrajnában, Magyarországnak már területi követelései lettek volna Szlovákiával szemben” – mondta Rastislav Kácer szlovák külügyminiszter, amikor azt kérdezték tőle, eljuthat-e oda a magyar politika tíz éven belül, hogy területi követelései legyenek. Sőt ennél továbbment, szerinte ez már ma aktuális téma, és ezért is fontos Szlovákia számára, hogy Putyin ne legyen sikeres Ukrajnában.



Fotó: Andrei Pungovschi / AFP

Emellett arról is kérdezték a műsorban, hogy miért bírálta olyan élesen a magyar miniszterelnököt a Nagy-Magyarországot ábrázoló sálja miatt. Erre azt válaszolta, hogy mert Magyarországon élt öt évig, és harminc éve figyeli a biztonságpolitikát. Erről van a trezorjában egy „vaskos titkosszolgálati akta”. Véleménye szerint Orbán sáljában komoly stratégiai problémák öltöttek testet.

Kácer mostani nyilatkozata kiverte a biztosítékot a legnagyobb kormánypártban, az OLaNO-ban is. Igor Matovic és Gyimesi György szerda délután közös sajtótájékoztatót is tartott, ahol Ján Slotához hasonlították a külügyminisztert. „Kácer a józan Slota” – mondta Gyimesi, amit Matovic is többször elismételt.

A két politikus szerint a tárcavezető álhíreket terjeszt és ijesztget, ugyanis Magyarország nem veszélyezteti Szlováki a területi egységét. Gyimesi felszólította a minisztert, mutassa be azt az aktát, amelyről beszélt, vagy pedig kérjen bocsánatot Magyarországtól. Matovic kiemelte: magyarországi szlovák nagykövetként is előfordult Kácerrel, hogy „nem teljesen korrekten viselkedett a vendéglátó országgal szemben”, de bízik benne, hogy Kácer csak tévedésből mondta, amit mondott. „Ez egy súlyos vád az egyik legközelebbi partnerünkkel szemben, akivel a leghosszabb közös határunkon osztozunk” – jelentette ki az OLaNO elnöke, aki szerint a külügyminiszter a választások előtt előhúzta a „magyar kártyát”.

Nem kellene kiengedni a dzsinnt a palackból – tette hozzá Matovic, aki szintén bocsánatkérést vár a minisztertől. „Kácer miniszter úr hazudik és tudatosan félrevezeti az embereket” – véli Matovic. Az is kiderült, hogy amíg ő volt a miniszterelnök (2020. március 21. és 2021. március 30. között), nem kapott olyan információt, hogy Magyarország fenyegetést jelentene Szlovákia számára, és a Biztonsági Tanács ülésein sem foglalkoztak ezzel a témával.

Ha a miniszter nem kér bocsánatot, rákérdeznek Zuzana Caputová köztársasági elnöknél, meg akar-e tartani a hivatalában egy ilyen minisztert az OLaNO elnöke szerint.

Rastislav Kácer szlovák külügyminiszter korábban azt mondta: a szlovákoknak, a románoknak, Kárpátalja és Vajdaság lakosainak van okuk paranoiára, amit a magyar miniszterelnök irodájával indokolt. Orbán Viktor irodájában egy óriási térképet láthatunk a történelmi Magyarországról.

A magyar külügy a nagykövetnek fogja elmagyarázni, mennyire nem így van

Reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium Rastislav Kácer szlovák külügyér nyilatkozataira. Menczer Tamás szerint a politikus állításai elfogadhatatlan hazugságok.

„Európa nagy válságokkal néz szembe, ilyenkor józan politikusokra van szükség, Szlovákia jelenlegi külügyminisztere nem ilyen” – jelentette ki közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára.

Kácer miniszter alapvetően azért támadja Magyarországot, mert mi békepártiak és szankcióellenesek vagyunk. De ezen akkor sem változtatunk, ha ez nem tetszik Kácer miniszter úrnak – írta bejegyzésében.

Menczer Tamás beszámolt arról is, hogy a külügyminisztériumba rendelte Szlovákia budapesti nagykövetét, és elmondta neki, hogy Rastislav Kácer mondatai elfogadhatatlan, nonszensz hazugságok.

„A magyar–szlovák partnerség és a V4-es szövetség bőven túléli az olyan figurákat, mint Rastislav Kácer” – zárta bejegyzését az államtitkár.

