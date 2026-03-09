Anyaország :: 2026. március 9. 16:55 ::

Védett árat vezet be a kormány az üzemanyagra

A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány – jelentette be Orbán Viktor hétfőn. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelemben efölé nem mehetnek az árak.



Fotó: Mohos Márton / 24

A benzin esetében 595 forint, a gázolaj esetében 615 forint lesz a védett ár literenként. A védett ár csak a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik.

A magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár március 9-én éjfélkor lép életbe.

A miniszterelnök hozzátette: felszabadítják az állami készleteket, ezzel biztosítják az ellátást.

A Mol a kormányzati bejelentés előtt emelt árat

Nem sokkal Orbán bejelentése előtt derült ki, hogy a Mol árat fog emelni. Az Index és a 444 értesülései szerint a társaság benzinkútjain a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba kerül, a változtatás pedig azonnal életbe lép. Ez több mint 20 forinttal magasabb, mint a most bejelentett kormányzati védett ár.

(24)