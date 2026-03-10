Anyaország :: 2026. március 10. 09:14 ::

Nem kereshetnek a benzinkutak az üzemanyag-eladáson

Hétfő este kijött a magyarországi üzemanyag-ellátás védelméről szóló kormányrendelet, amely részleteiben kibontja Orbán Viktor miniszterelnök hétfői bejelentését a védett benzinárakkal kapcsolatosan, írja a 24.



Fotó: Mohos Márton / 24

Orbán azt már elmondta , hogy a benzin védett kiskereskedelmi ára 595 forint, a dízelé pedig 615 forint lesz literenként.

A kormányrendeletből kiderül, hogy a nagykereskedelmi árukat is ekkora összegben határozták meg. Ez azt jelenti, hogy eltűnik az árrés, a benzinkutak egy fillért sem kereshetnek az üzemanyagon. Ez ellen rövidebb nyitvatartási idővel sem védekezhetnek, kifejezetten megtiltja ezt a jogszabály. Az esetleges üzemszünet ideje alatt egyéb kereskedelmi tevékenység sem folytatható.

A védett ár a külföldi rendszámú járművekre nem vonatkozik, kivéve, ha viszonosság alapján a külügyminiszter rendeletben ezt megállapítja, amennyiben a jármű államjelzése szerinti országban védett áras az üzemanyag.

Így a kutaknál kétféle árazás fog működni, a fogyasztó a tankoláskor a magasabb árat fogja látni. A benzinkutasok ellenőrizhetik a védett árra való jogosultságot a kormányrendelet szerint, kvázi hatóságként működhetnek, nem véletlen, hogy közfeladatot ellátó személyek közé sorolja őket be a rendelet.

A benzinkutak súlyos büntetésekkel nézhetnek szembe, ha nem tartják be a kormányrendelet rendelkezéseit:

100 ezertől 3 millió forintig terjedő pénzbírság, naponta akár többször is,

ismételt jogsértés esetén bezárás, amely egy naptól akár fél évig terjedhet,

de lehetőség van 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő, naponta többször is kiszabható pénzbírságra, amely ellen nincs lehetőség fellebbezésre sem.

De azt az autóst is szigorúan büntetik, aki a védett áras terméket továbbadja az arra nem jogosult részére (vagyis egy magyar autós külföldinek vagy külföldi rendszámú autósnak). Elkobzás és 500 ezer forinttól 15 millió forintig terjedő pénzbírság járhat érte, fellebbezni itt sem lehet.