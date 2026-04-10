2026. április 10. 19:54

Fidesz-előnyt és hétszázalékos Mi Hazánkat mért egy Trump-közeli kutatóintézet

A kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen: az amerikai McLaughlin & Associates friss, ezerfős, személyes interjúkon alapuló országos közvélemény-kutatása szerint a kormánypárt 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza Párt 37,3 százalékon áll. A közvetlenül a választás előtt, a politikailag aktív népesség körében végzett felmérés hivatásos kérdezőbiztosok bevonásával készült, és különösen megbízhatónak számít - írja az Index.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Most pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Az országos, a választásra jogosultak körében végzett felmérés alapján

a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi.

A többi párt jóval kisebb arányban szerepel: a Mi Hazánk 7 százalékot, a DK 4,3 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. A választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján jól kirajzolódik, egy hárompárti parlament felállásával számolnak.

Az 1000, választásra jogosult magyar állampolgár körében készült felmérés több szempontból is kiemelkedő.

Egyrészt rendkívül friss adatokat tartalmaz, hiszen április 7-én zárult le, közvetlenül a választás előtt.

Másrészt a kutatás teljes egészében személyes interjúkra épült, amelyeket hivatásos kérdezőbiztosok végeztek, így az adatok megbízhatósága különösen erős, mert nem telefonos megkeresések adatai állnak a háttérben.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin kiemelte, hogy a felmérés statisztikai pontossága 95 százalékos konfidenciaszint mellett +/− 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a magyarországi választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét is.



Nem sikerül a hajrában a Tiszának elszívnia a Mi Hazánk szavazóit

John McLaughlin szerint azért döntöttek a személyes adatfelvétel mellett, mert a választás közeledtével egyre többen utasították vissza a megkereséseket. Ahogy nőtt a kampány intenzitása, úgy keresték meg a választókat mind gyakrabban különböző médiumok és pártszervezetek, ami érezhetően emelte a válaszmegtagadás arányát – szerintük különösen a Fidesz szavazói körében.

A személyes interjúkra épülő módszer ugyanakkor lehetőséget adott arra, hogy a kutatók elérjék azokat a nehezebben megszólítható választókat is, akiket gyakran „rejtett Orbán-szavazókként” emlegetnek, és akik telefonos felmérésekben kevésbé hajlandók válaszolni. Hasonló jelenséget figyeltek meg egyébként korábban az Egyesült Államokban is, például a 2016-os, 2020-as és 2024-es választások idején, amikor az úgynevezett „rejtőzködő Trump-szavazók” szintén nagyobb arányban maradtak ki az ilyen típusú közvélemény-kutatásokból.

A felmérés egyik legfontosabb következtetése, hogy a választási rendszer sajátosságai – vagyis az országos listás és az egyéni körzetes szavazás kombinációja – miatt a második helyen álló Tisza Párt, illetve Magyar Péter, az ellenzéki párt vezetője a mért 37,3 százalékos támogatottsággal semmiképpen nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz.

A számok azt mutatják, hogy a Fidesz támogatottsága különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol a választók mintegy 80 százalékát maga mögött tudja.

Ezzel szemben a Tisza elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékot ér el, míg a politikailag középen állók körében 46 százalékos támogatottságot tud felmutatni.

Ezért a kutatás értelmezése szerint, amennyiben a jobboldali szavazók továbbra is nagy arányban részt vesznek a választáson, a Fidesz megőrizheti jelenlegi vezető pozícióját. A felmérés arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt számára nem nevezhető sikeresnek a Mi Hazánk szavazóinak megszólítása. Különösen beszédes, hogy jelenleg a Mi Hazánk szavazóinak 84 százaléka nem támogatja Magyar Pétert, ami tovább szűkíti az átszavazás esélyét.



Egyértelműen hárompárti parlament várható

A felmérés szerint ráadásul Magyar Péter megítélése inkább kedvezőtlen a választók körében. A megkérdezettek 40 százaléka vélekedik róla pozitívan, míg 52 százalékuk inkább negatív véleményt fogalmaz meg. Ez a negatív megítélés korlátozhatja mind Magyar Péter, mind a Tisza Párt további támogatottságának növekedését. A felmérés egyértelmű képet rajzol: a magyar választók várható részvételét figyelembe véve

vasárnap három párt juthat be a parlamentbe, ugyanakkor kormányalakításra várhatóan csak a Fidesz lesz képes.

Érdemes felidézni, hogy a McLaughlin & Associates legutóbb február 25. és március 2. között készített közvélemény-kutatást. Az akkori eredmények szerint a választók jelentős része úgy látta, Magyar Péter egy nemzeti ügyben nem a többség álláspontját képviselte. Amikor a kutatásban a választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, a többség elutasító volt: a válaszadók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket, miközben a Fidesz akkor is megőrizte körülbelül hat százalékpontos előnyét.



A kutatócég vezetője, John McLaughlin már egy korábbi beszélgetés során is felhívta a figyelmet egy érdekes jelenségre: az úgynevezett „szégyenlős szavazókra”. Ők azok a választók, akik nem feltétlenül vallják be nyíltan, hogy Orbán Viktor és a Fidesz támogatói, de amikor nem a saját preferenciájukról, hanem a várható győztesről kérdezik őket, gyakran mégis azt mondják, hogy Orbán Viktor fog nyerni.

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor csütörtökön az Indexnek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a háború kitörése óta folyamatosan válságkezelő üzemmódban működik Magyarország, és ez az állapot várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is fennmaradhat. A miniszterelnök szerint a jövőben Magyarország nem feltétlenül lesz a „legirigyeltebb ország”, de a vasárnapi választások kimenetelét illetően kifejezetten derűlátó, Orbán Viktor úgy fogalmazott: „sok pezsgőt fogunk inni”.

Schwarzenegger, Jeb Bush és Netanjahu is a korábbi ügyfelek között

A közvélemény-kutatás John McLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.

Politikai ügyfelei között szerepeltek Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban végzett kutatásokat a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is.

Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. John MacLaughlin a Fordham College-on végzett (BA), és MBA-fokozatot szerzett a Fordham Egyetemen pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. Emellett a Mensa tagja is. John McLaughlin a vezérigazgatója a McLaughlin & Associates cégnek.

Az Index és John McLaughlin között létrejött megállapodás értelmében a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég a 2026-os tavaszi magyarországi választásokig rendszeresen publikált náluk kutatásokat.