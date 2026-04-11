A "polgári ellenállás" hasznos idiótái Mi Hazánk-plakátok elégetésével kezdték a rendszerváltást

Puzsér Róbert az egykori "magyar ellenállás" szlogenünket átalakítva, "polgári ellenállást" hirdetett. Ez jobban illik a francia forradalom internacionalista, vérgőzös hagyományaihoz - írja Twitter-oldalán Toroczkai László Mi Hazánk-elnök. Alább a folytatás.

Tegnap pedig a "polgári ellenállás" rendszerbontó forradalmi nagykoncertet szervezett, amely után egyes hasznos idióták a Mi Hazánk plakátjait kezdték leszaggatni, majd felgyújtani. A nagy rendszerváltók.



A péntek esti koncert egyik színvonalas előadóművésze egyébként előkapta a gyerekeket is szép számmal felvonultató közönség előtt a heréjét. Lehet, hogy ez hergelte fel ezeket a kis antifakezdeményeket

Nekik üzenem, bár a tények nyilván teljesen hidegen hagyják őket, hogy miközben 2012-ben Magyar Péter éppen a NER kitartottja volt, engem Orbán Viktor rendőrsége bilincsben hurcolt el a gyermekem mellől, mert petíciót vittem az IMF vezetőinek, és kiálltam a bankárokkal szemben a megkárosított honfitársaimért a Bank Centerben.

Miközben engem Kövér László egy évtizedre kitiltott az Országházból, Magyar Péter kaviárt kanalazott a kormányzati fogadásokon, Orbán Anita pedig először a Fidesz képviselőjelöltje, majd Bajnai Gordon globalista klubjának tagja volt.



Apropó, herevere: a pedofilok ellen nyomozó hős, Szabó százados, aki épp ott ünnepeltette magát a mutogatós rendezvényen, remélhetőleg érezte, hogy hazaérkezett

Miközben egy kiugrott titkosszolgálati tiszt minapi vallomása szerint az Orbán-kormány 2015-ben nyomkövetőt szereltetett az autómba, és egy évtizede lehallgat, a Tisza Párt gazdaságpolitikájának irányítói, Kármán András a legnagyobb bankok vezetője, és az Orbán-kormány tagja volt, Kapitány István pedig a Shell globális alelnökeként "szolgálta" a népet.

És tegnap este ezek a kis antifa-kezdemények, akiket a globalista bankárok mindig hasznos idiótaként tartanak, most éppen a Tisza Pártot éltetve, a mi plakátjainkat gyújtották fel a rendszerbontás keretében.

Értem, hogy vannak erők, amelyek Majdanhoz hasonló "polgári ellenállást" akarnak, de mi maradunk a magyar ellenállásnál.