Az MTI szerint „sérti a közmédia jó hírét”, ezért írásban megtagadta még a kis nyilvánosságot jelentő, parlamenti pártok számára elvileg korlátlanul rendelkezésre álló Nemzeti Közleménytárban való megjelentetését is a Mi Hazánk alábbi közleményének.
„Toroczkai pártját a Facebook cenzúrájánál is durvábban elhallgatja a kormánypárti médiaEnnyit a Fidesz és a Mi Hazánk viszonyáról: Toroczkai László pártját a Facebook cenzúrájánál is durvábban elhallgatja a kormánypárti média! Az NMHH legfrissebb kimutatása szerint a HírTV és a szintén fideszes TV2 híradóiban egy teljes hónap alatt is 0,0% a Mi Hazánk megjelenési aránya.A közmédiában is hasonló a helyzet, egyedül az ATV-ben kapott nagyobb, 2,7%-os megjelenést a párt, ami persze még mindig messze a társadalmi támogatottsága alatt van. Az összes vizsgált médium hírműsoraiban a kormányoldal 84%-os túlsúlya mellett jellemző, hogy a Mi Hazánkhoz képest 3-szor annyi megjelenést kapott a DK. Az nmhh.hu táblázata:
A társadalmi támogatottsághoz képest legelhallgatottabb párt sajtótájékoztatóiról, fórumairól múlt héten sem tudósított egyszer sem a HírTV, a TV2 és az RTL sem, ezért ellenük kifogást nyújtottam be az NVB-hez, mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint esélyegyenlőséget kellene biztosítsanak a jelölő szervezetek között.Jellemző, hogy ezt a sok éve folyó, törvénytelen gyakorlatot (hiszen a médiatörvény szerint a kereskedelmi tévék is kiegyensúlyozottan kellene tájékoztassanak) a csak fideszes tagokból álló Médiatanács tűri, a Mi Hazánk Mozgalom korábbi panaszbeadványait elutasította arra hivatkozva, hogy kiegyensúlyozottságot megállapítani csak hosszabb hírfolyamból lehet, viszont kifogásolni csak egy konkrét híradást szabad. Ezért is kell megkerülhetetlen erővé váljon a Mi Hazánk, hogy a médiaviszonyokon változtatni lehessen.Novák Előd,
a Mi Hazánk kampányfőnöke"