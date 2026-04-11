2026. április 11. 18:53

Letiltotta az MTI a Mi Hazánk közleményét

Az MTI szerint „sérti a közmédia jó hírét”, ezért írásban megtagadta még a kis nyilvánosságot jelentő, parlamenti pártok számára elvileg korlátlanul rendelkezésre álló Nemzeti Közleménytárban való megjelentetését is a Mi Hazánk alábbi közleményének.

„Toroczkai pártját a Facebook cenzúrájánál is durvábban elhallgatja a kormánypárti média Ennyit a Fidesz és a Mi Hazánk viszonyáról: Toroczkai László pártját a Facebook cenzúrájánál is durvábban elhallgatja a kormánypárti média! Az NMHH legfrissebb kimutatása szerint a HírTV és a szintén fideszes TV2 híradóiban egy teljes hónap alatt is 0,0% a Mi Hazánk megjelenési aránya. A közmédiában is hasonló a helyzet, egyedül az ATV-ben kapott nagyobb, 2,7%-os megjelenést a párt, ami persze még mindig messze a társadalmi támogatottsága alatt van. Az összes vizsgált médium hírműsoraiban a kormányoldal 84%-os túlsúlya mellett jellemző, hogy a Mi Hazánkhoz képest 3-szor annyi megjelenést kapott a DK. Az nmhh.hu táblázata: