2026. április 7. 16:53

Toroczkai pártját a Facebook cenzúrájánál is durvábban elhallgatja a kormánypárti média

Ennyit a Fidesz és a Mi Hazánk viszonyáról: Toroczkai László pártját a Facebook cenzúrájánál is durvábban elhallgatja a kormánypárti média! Az NMHH legfrissebb kimutatása szerint a HírTV és a szintén fideszes TV2 híradóiban egy teljes hónap alatt is 0,0% a Mi Hazánk megjelenési aránya - írja X-bejegyzésében Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke, alább a folytatás.

A közmédiában is hasonló a helyzet, egyedül az ATV-ben kapott nagyobb, 2,7%-os megjelenést a párt, ami persze még mindig messze a társadalmi támogatottsága alatt van. Az összes vizsgált médium hírműsoraiban a kormányoldal 84%-os túlsúlya mellett jellemző, hogy a Mi Hazánkhoz képest 3-szor annyi megjelenést kapott a DK.

A társadalmi támogatottsághoz képest legelhallgatottabb párt sajtótájékoztatóiról, fórumairól múlt héten sem tudósított egyszer sem a HírTV, a TV2 és az RTL sem, ezért ellenük kifogást nyújtottam be az NVB-hez, mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint esélyegyenlőséget kellene biztosítsanak a jelölő szervezetek között.

Jellemző, hogy ezt a sok éve folyó, törvénytelen gyakorlatot (hiszen a médiatörvény szerint a kereskedelmi tévék is kiegyensúlyozottan kellene tájékoztassanak) a csak fideszes tagokból álló Médiatanács tűri, a Mi Hazánk Mozgalom korábbi panaszbeadványait elutasította arra hivatkozva, hogy kiegyensúlyozottságot megállapítani csak hosszabb hírfolyamból lehet, viszont kifogásolni csak egy konkrét híradást szabad. Ezért is kell megkerülhetetlen erővé váljon a Mi Hazánk, hogy a médiaviszonyokon változtassunk.