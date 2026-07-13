Anyaország :: 2026. július 13. 10:36 ::

Halőrökre támadt egy horgász, vádat emeltek ellene

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a munkájukat végző halőrökkel szemben lépett fel agresszíven - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a szigetszentmiklósi férfi 2025 októberében egy dunavarsányi stégen horgászott. Az esti órákban léptek hozzá a halőrök, akik a férfitől elkérték a fogási naplót, amely üres volt, a horgászhoz közeli szákban azonban két pontyot találtak, és szereléke a vízben volt - írták.

A közfeladatot ellátó halőrök kérdőre vonták a férfit, közöttük vita alakult ki. A vádlott egyre agresszívebb lett, majd a sértetteket fenyegetni és lökdösni kezdte: a férfi az egyik halőrt a ruháját megragadva rángatni kezdte azért, hogy az igazolványát adja neki vissza.

A férfi időközben magához vett egy vasdarabot, és azzal a sértettek irányába ütött. A halőrök rendőrt hívtak, de a kiérkezésük előtt a férfi távozott a helyszínről.

Az ügyben a Szigetszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni - közölték.