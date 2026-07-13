Anyaország :: 2026. július 13. 10:55 ::

Mostantól a GYSEV is havonta publikálja a menetrendszerűségi adatokat

Júliustól a GYSEV is havonta nyilvánosságra hozza teljesítmény- és minőségriportját, amelyben pontos, összehasonlítható adatokat lehet kapni a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon hétfőn.

Kiemelte, az elmúlt két hónapban az utastájékoztatás és az átláthatóság terén azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akarták tenni, hogy olyan vezetése van a minisztériumnak, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat.

Felidézte, első lépésként újra nyilvánosan elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a valós idejű adatokat közlő Vonatinfót, amely már a MÁV+ alkalmazásban is elérhető, majd nemrég a MÁV honlapján ismét közzétették a korábbi módszertan szerinti, részletes havi menetrendszerűségi jelentéseket is.

Hatvan nap alatt sikerült visszajutni oda, ahonnan három éve indultak, és ezen a területen kijavították az előző vezetés valamennyi hibáját. Most pedig már előre is tudnak lépni, hiszen a GYSEV eddig nem tett közzé ehhez hasonló, rendszeres jelentést nyilvánosan - fejtette ki Vitézy Dávid.

Megjegyezte, rengeteg bűne volt az elmúlt évek közlekedéspolitikájának, az utazók szempontjából talán a legdühítőbb az volt, hogy miközben a szolgáltatás színvonala folyamatosan romlott, ezzel párhuzamosan egyre nőtt a titkolózás és a hatalmi arrogancia. Ezt a politikát váltották le a magyarok április 12-én, és ennek az elvárásnak a legapróbb intézkedések terén is igyekeznek eleget tenni. Erről szól ez a döntés is - közölte Vitézy Dávid.

(MTI)