Történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára Romániában

Romániában történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára, amely mind a benzin, mind a gázolaj esetében meghaladta a 2022 júniusában feljegyzett korábbi csúcsot - derült ki a Peco-online.ro árfigyelő szakportál csütörtökön közzétett adataiból.

A töltőállomások előző napi árait átlagoló portál szerint szerdán a 95-ös benzin literenkénti átlagára 8,73 lej (672 forint), míg a gázolajé 9,29 lej (715,5 forint) volt Romániában.

A benzin esetében eddig a 2022. június 16-án feljegyzett 8,67 lejes, míg a dízel esetében pedig a 2022. június 21-én regisztrált 9,24 lejes átlagár volt a legmagasabb az országban.

A Peco-online számításai szerint az utóbbi hónapban a benzinár 11,8, míg a gázolajé 14,7 százalékkal emelkedett Romániában, így most egy dízelmotoros autót (51 liter üzemanyaggal) teletankolni csaknem 60 lejjel (4620 forint) többe kerül, mint február közepén.

A román hírtelevíziók beszámolója szerint csütörtökön további 10-15 banival emelkedtek az árak a romániai benzinkutakon. Egyes helyeken a prémium dízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani küszöböt.

A román versenytanács elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy a forgalmazók egymás közötti megállapodásokkal torzítanák a piacot. Bogdan Chiritoiu azt mondta: a romániai drágulás a nemzetközi válság miatt következett be és nem nagyobb, hanem éppenséggel alacsonyabb mértékű, mint ami az Európai Unió más országaiban tapasztalható. A román versenytanács továbbra is fegyelemmel követi az üzemanyagpiacot, és amennyiben a térség országainál jelentősebb drágulást tapasztal, közbe fog lépni - ígérte a hatóság elnöke.

(MTI)